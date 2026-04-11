Лідер Ірану Моджтаба Хаменеї не виходить на публіку, бо понівечений вибухом, — Reuters

Три джерела з найближчого оточення нового верховного лідера Ірану повідомили, що Моджтаба Хаменеї все ще відновлюється після важких травм обличчя і ніг, отриманих унаслідок авіаудару, під час якого загинув його батько.

Унаслідок атаки на резиденцію верховного лідера в центрі Тегерана обличчя Хаменеї-молодшого було понівечене, і він дістав серйозні травми однієї або обох ніг, повідомляє Reuters.

Проте 56-річний чоловік відновлюється після поранень і зберігає ясність розуму, як повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними. Він бере участь у нарадах із високопоставленими чиновниками на аудіоконференціях і бере участь в ухваленні рішень з важливих питань, включно з війною і переговорами з Вашингтоном.

Опитування Двотижневе перемир’я в Ірані — це кінець війни? Опитування відкрите до Так Ні Тимчасово Побачимо Голосувати

Питання про те, чи дозволяє стан здоров'я Хаменеї керувати державними справами, постає в той момент, коли в Ісламабаді, столиці Пакистану, тривають переговори Ірану і США.

Відео дня

Місцезнаходження, стан здоров'я і здатність Хаменеї керувати країною досі залишаються загадкою для громадськості: від моменту авіаудару і його подальшого призначення на місце батька 8 березня не було опубліковано жодної його нової фотографії, відеозапису або аудіозапису.

Моджтаба Хаменеї був поранений 28 лютого, у перший день війни, розв'язаної США та Ізраїлем, унаслідок атаки, в якій загинув його батько і попередник аятола Алі Хаменеї, що правив із 1989 року. Дружина Моджтаби Хаменеї, його зять і невістка також загинули.

Офіційної заяви Ірану про ступінь поранень Хаменеї не надходило. Однак диктор державного телебачення назвав його "джанбазом" — терміном, що використовується для позначення тяжкопоранених на війні, — після того, як його призначили верховним лідером.

Повідомлення про поранення Хаменеї збігаються із заявою міністра оборони США Піта Хегсета від 13 березня, в якій він сказав, що Хаменеї був "поранений і, ймовірно, понівечений".

Ще одне джерело заявило, що Хаменеї втратив ногу. ЦРУ відмовилося коментувати стан Хаменеї.

Але якими б важкими не були його травми, експерти вважають, що він все одно матиме владу, нехай і не таку, як у його батька.

"Моджтаба буде одним із голосів, але він не буде вирішальним. Йому потрібно довести, що він є авторитетним, впливовим і всеосяжним голосом. Режим загалом має ухвалити рішення про те, куди він рухатиметься", — зазначив Алекс Ватанка, старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу.

Але в будь-якому разі, на публіці він з'явиться тільки коли дозволить стан його здоров'я і ситуація з безпекою.

Поки що Моджтаба Хаменеї з'являється тільки на плакатах Фото: Al Arabiya

У теократичній системі правління Ірану вища влада має належати верховному лідеру, поважному шиїтському мусульманському священнослужителю, якого призначають збори з 88 аятол. Лідер керує обраним президентом і безпосередньо управляє паралельними інститутами, включно з Корпусом вартових ісламської революції.

Перший верховний лідер Ірану, аятола Рухолла Хомейні, користувався незаперечним авторитетом як харизматичний лідер революції та найосвіченіший священнослужитель свого часу.

Його наступник, Алі Хаменеї, був менш шанованим священнослужителем, але обіймав посаду лідера Ірану. Після свого призначення в 1989 році він десятиліттями зміцнював свою владу, частково за рахунок розширення повноважень Корпусу вартових ісламської революції.

Високопоставлені іранські джерела вважають, що його син Моджтаба не володіє абсолютною владою тією ж мірою. Корпус вартових ісламської революції, який допоміг йому обійняти вищий пост після вбивства батька, став домінуючим голосом у стратегічних рішеннях під час війни.

Але вважається, що він продовжить жорстку політику свого батька.

Нагадаємо, раніше в МЗС Ірану прямо сказали, що Моджтаба Хаменеї не з'являється на публіці, бо це небезпечно.

Раніше повідомлялося, що Моджтаба Хаменеї перебуває в лікарні у священному для шиїтів місті Кум. І саме там, нібито, будують мавзолей для його батька.