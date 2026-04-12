"Розгромили цю країну": Трамп заявив, що його не хвилює результат перемовин з Іраном

США в будь-якому випадку вже виграли війну з Іраном, тому перебіг переговорного процесу не хвилює американського президента Дональда Трампа.

Вашингтон вже вийшов із цієї війни переможцем, заявив Трамп під час спілкування з журналістами

"Для мене не має значення, укладемо ми угоду чи ні. Справа в тому, що ми перемогли. Ми повністю розгромили цю країну", — сказав Трамп.

Він також вкотре зазначив про те, що США нібито повністю знищили іранські військово-повітряні сили, військово-морські сили та уряд.

"Ми перемагаємо, незалежно від того, що відбувається, ми перемагаємо. Подивимося, що станеться. Можливо, вони укладуть угоду, а можливо, й ні. Це не має значення. З точки зору Америки, ми перемагаємо", — наголосив Трамп.

За його словами, наразі США працюють над забезпеченням вільного проходу суден через Ормузьку протоку та роблять це від імені тих країн, які "або бояться, або слабкі, або скупі".

Відео дня

Крім того, Трамп розкритикував союзників, наголосивши, що НАТО не надало Америці жодної допомоги.

