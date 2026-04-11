Переговори США та Ірану зайшли в глухий кут: що відомо наразі

Зустріч в Ісламабаді триває досі, а в Пакистані вже настала північ. Інсайдери повідомляють, що переговори зайшли в глухий кут, бо Вашингтон висуває нездійсненні вимоги.

Пакистанські джерела і Білий дім підтвердили, що між США, Іраном і Пакистаном проходять очні переговори. Це сталося після того, як делегації провели окремі зустрічі з прем'єр-міністром Пакистану. Він висловив сподівання, що обидві сторони будуть "конструктивно взаємодіяти". Фокус зібрав усе, що відомо.

Делегації США та Ірану вже брали кілька перерв. У якийсь момент вони обмінялися делегації США та Ірану обмінялися письмовими документами, в яких викладено обговорювані питання, після завершення першого етапу дипломатичних переговорів у Пакистані. Але інсайдер повідомляють, що прогресу немає.

Ті деякі відомості, які просочилися з іранського боку, натякають на деякі спірні моменти.

Джерело, близьке до переговорної команди Тегерана, повідомило сьогодні CNN, що США висунули "неприйнятні вимоги" щодо Ормузької протоки і низки інших питань.

Тон репортажів іранських ЗМІ схожий, вони повідомляють, що США висунули "надмірні вимоги" до своїх іранських співрозмовників. А також, що США "займають надмірно старанну позицію в цьому раунді переговорів".

Представник об'єднаного військового командування Ірану спростував раніше зроблену американськими військовими заяву про те, що два есмінці ВМС США пройшли цим водним шляхом, заявивши, що "ініціатива щодо проходження будь-якого судна лежить на збройних силах Ісламської Республіки Іран".

Повідомляється, що Ормузька протока, вузький прохід, через який колись відбувалося 20% усієї торгівлі нафтою і природним газом, уже став одним із головних пунктів "серйозних розбіжностей" під час переговорів між США та Іраном, які зараз проходять в Ісламабаді.

За даними пакистанського джерела, переговори між США та Іраном, як очікується, триватимуть до пізньої ночі і, можливо, навіть до неділі.

У залі, де зустрічаються делегації Ірану і США, присутні прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф і командувач армією фельдмаршал Асім Мунір.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що кампанія проти Ірану "ще не закінчена".

"Кампанію ще не завершено, але вже зараз можна з упевненістю сказати — ми домоглися історичних результатів", — заявив Нетаньяху в телевізійному зверненні ввечері 11 квітня.

У 13-хвилинній промові Нетаньяху перерахував головні досягнення Ізраїлю під час війни, включно з ліквідацією вищого керівництва Ірану і знищенням його ядерного і ракетного потенціалу. Зазначивши наявність в Ірану запасів високозбагаченого урану, Нетаньяху заявив, що його буде виведено або шляхом угоди, або "іншими засобами".

Нетаньяху також заявив, що схвалив прямі переговори з Ліваном, які мають відбутися у Вашингтоні наступного тижня. Він сказав, що будь-яка угода має включати роззброєння "Хезболли" і бути справжньою мирною угодою, "яка прослужить поколінням".

11 квітня Дональд Трамп уже заявив про початок процесу "очищення" Ормузької протоки, яка є одним із ключових світових морських шляхів для транспортування нафти. Президент США заявив, що Іран не перемагає, а також втратив ракети, армію і флот.