Делегації США та Ірану зустрілися особисто: як проходять мирні переговори в Пакистані

Переговори між США та Іраном проходять в очному форматі. Відомо, що з Тегерана прибули близько 70 осіб, а Вашингтон відправив близько 300. Перший етап переговорів завершився і сторони попросили про перерву.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, спеціальний посланник Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрілися зі спікером іранського парламенту Мохаммедом-Багером Галібафом і міністром закордонних справ Аббасом Арагчі. У кімнаті в готелі в Ісламабаді також був присутній командувач пакистанської армії, який виступав як посередник. Фокус зібрав усе, що відомо про переговори США та Ірану.

Раніше посередники переміщалися між окремими приміщеннями, де розміщувалися делегації США та Ірану.

Поки що підтвердження цьому немає, але якщо підтвердиться, що переговори будуть прямими, вони стануть найпрямішими прямими переговорами на найвищому рівні між Іраном і Сполученими Штатами від моменту заснування Ісламської Республіки 1979 року.

Переговори відбуваються на тлі крихкого перемир'я, і обидві сторони поки що не підтвердили масштаби переговорів.

Сторони спілкувалися дві години, після чого оголосили про перерву.

Переговори США та Ірану — хто приїхав

Іранську делегацію на переговорах в Ісламабаді очолює трійка високопоставлених політичних і дипломатичних діячів.

Спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф, впливова фігура в іранській політичній системі, очолює групу і контролює загальний напрямок переговорів.

Міністр закордонних справ Аббас Арагчі має великий досвід, отриманий під час минулих ядерних переговорів із західними державами.

Алі Багері Кані, ключовий парламентер від жорсткої лінії, також відігравав центральну роль у попередніх ядерних переговорах зі Сполученими Штатами.

Іранська делегація налічує близько 70 членів. Крім основних перемовників, 26 осіб входять до складу технічних комітетів з економічних, безпекових і політичних питань, які надають необхідні консультації.

Американську делегацію, яку складають, за різними даними, близько 300 осіб, очолює віцепрезидент США Джей Ді Венс. Зазначається, що він став головним скептиком Білого дому під час операції "Епічна лють". Раніше повідомлялося, що він у приватному порядку закликав президента Трампа до пошуку шляху відступу від наміченого курсу, а не до повномасштабної війни з метою повалення іранського уряду.

Стів Віткофф - спеціальний посланник президента США з Близького Сходу. Його багато хто вважає радше бізнесменом, який вміє укладати угоди, ніж дипломатом. Віткофф — успішний забудовник і давня довірена людина Трампа, яка не має досвіду роботи в уряді або в зовнішній політиці. Він уже веде переговори між Україною і Росією і поки особливого успіху не досяг. Раніше іранці вже критикували Віткоффа, оскільки в лютому, коли він спільно з американською стороною очолював переговори, країна зазнала нападок з боку США та Ізраїлю.

Очікується, що на переговорах в Ісламабаді Віткофф займеться економічним боком питання, наприклад, скасуванням санкцій.

Ще один парламентер — це зять президента США, Джаред Кушнер. Кушнера часто характеризують як прихильника жорсткої лінії з яскраво вираженими проізраїльськими поглядами, і його нерідко звинувачують у тому, що він виступає в ролі апологета ізраїльських інтересів у політиці США.

Ця репутація зміцнилася під час іранської кризи 2026 року, оскільки саме він, судячи з чуток, наполягав на військовій операції. Що потім підтвердив сам Дональд Трамп, заявивши, що Джаред Кушнер переконав його почати військові операції, звинувативши Іран у недобросовісних переговорах.

Важливість Кушнера для переговорної команди обумовлена його безпрецедентним особистим доступом до президента США як до його зятя. Однак зв'язки президентського зятя з Ізраїлем викликали серйозний опір з боку Ірану, який висловив перевагу переговорам під керівництвом Венса.

Нагадаємо, 7 квітня Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир'я. Але це не поклало кінець іранській блокаді Ормузької протоки, яка спричинила найбільший в історії збій у світових поставках енергоносіїв, і не заспокоїло паралельну війну між Ізраїлем і підтримуваною Іраном "Хезболлою" в Лівані. У Тегерані вже заявили, що Ізраїль порушив перемир'я.

11 квітня президент США вже заявив про початок процесу "очищення" Ормузької протоки, яка є одним із ключових світових морських шляхів для транспортування нафти. Трамп заявив, що Іран не перемагає, а також позбувся ракет, армії та флоту.

І пригрозив відновити удари по Ірану, якщо переговори закінчаться нічим.