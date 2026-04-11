Делегации США и Ирана встретились лично: как проходят мирные переговоры в Пакистане

Переговоры между США и Ираном проходят в очном формате. Известно, что из Тегерана прибыли около 70 человек, а Вашингтон отправил около 300. Первый этап переговоров заврешился и стороны попросили о перерыве.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретились со спикером иранского парламента Мохаммедом-Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи. В комнате в отеле в Исламабаде также присутствовал командующий пакистанской армией, выступавший в качестве посредника. Фокус собрал все, что известно о переговорах США и Ирана.

Ранее посредники перемещались между отдельными помещениями, где размещались делегации США и Ирана.

Пока подтверждению этому нет, но если подтвердится, что переговоры будут прямыми, они станут самыми прямыми переговорами на самом высоком уровне между Ираном и Соединенными Штатами с момента основания Исламской Республики в 1979 году.

Переговоры проходят на фоне хрупкого перемирия, и обе стороны пока не подтвердили масштабы переговоров.

Стороны общались два часа, после чего объявили о перерыве.

Переговоры США и Ирана – кто приехал

Иранскую делегацию на переговорах в Исламабаде возглавляет тройка высокопоставленных политических и дипломатических деятелей.

Спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф, влиятельная фигура в иранской политической системе, возглавляет группу и контролирует общее направление переговоров.

Министр иностранных дел Аббас Арагчи обладает обширным опытом, полученным в ходе прошлых ядерных переговоров с западными державами.

Али Багери Кани, ключевой переговорщик от жесткой линии, также играл центральную роль в предыдущих ядерных переговорах с Соединенными Штатами.

Иранская делегация насчитывает около 70 членов. Помимо основных переговорщиков, 26 человек входят в состав технических комитетов по экономическим, вопросам безопасности и политическим вопросам, которые предоставляют необходимые консультации.

Американскую делегацию, которую составляют, по разным данным, около 300 человек, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс. Отмечается, что он стал главным скептиком Белого дома во время операции "Эпическая ярость". Ранее сообщалось, что он в частном порядке призывал президента Трампа к поиску пути отступления от намеченного курса, а не к полномасштабной войне с целью свержения иранского правительства.

США отправили в Пакистан около 300 человек

Стив Уиткофф – специальный посланник президента США по Ближнему Востоку. Его многие считают скорее бизнесменом, умеющим заключать сделки, чем дипломатом. Уиткофф - успешный застройщик и давний доверенный человек Трампа, не имеющий опыта работы в правительстве или во внешней политике. Он уже ведет переговоры между Украиной и Россией и пока особого успеха не добился. Ранее иранцы уже критиковали Уиткоффа, так как, в феврале, когда он совместно с американской стороной возглавлял переговоры, страна подверглась нападкам со стороны США и Израиля.

Ожидается, что на переговорах в Исламабаде Уиткофф займется экономической стороной вопроса, например, отменой санкций.

Еще один переговорщик – это зять президента США, Джаред Кушнер. Кушнера часто характеризуют как сторонника жесткой линии с ярко выраженными произраильскими взглядами, и его нередко обвиняют в том, что он выступает в роли апологета израильских интересов в политике США.

Эта репутация укрепилась во время иранского кризиса 2026 года, поскольку именно он, судя по слухам, настаивал на военной операции. Что потом подтвердил сам Дональд Трамп, заявив, что Джаред Кушнер убедил его начать военные операции, обвинив Иран в недобросовестных переговорах.

Важность Кушнера для переговорной команды обусловлена ​​его беспрецедентным личным доступом к президенту США как к его зятю. Однако связи президентского зятя с Израилем вызвали серьезное сопротивление со стороны Ирана, который выразил предпочтение переговорам под руководством Вэнса.

Напомним, 7 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии. Но это не положило конец иранской блокаде Ормузского пролива, которая вызвала крупнейший в истории сбой в мировых поставках энергоносителей, и не успокоило параллельную войну между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой" в Ливане. В Тегеране уже заявили, что Израиль нарушил перемирие.

11 апреля президент США уже заявил о начале процесса "очищения" Ормузского пролива, который является одним из ключевых мировых морских путей для транспортировки нефти. Трамп заявил, что Иран не побеждает, а также лишился ракет, армии и флота.

И пригрозил возобновить удары по Ирану, если переговоры закончатся ничем.