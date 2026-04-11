Переговоры США и Ирана зашли в тупик: что известно на данный момент
Встреча в Исламабаде продолжается до сих пор, а в Пакистане уже наступила полночь. Инсайдеры сообщают, что переговоры зашли в тупик, потому что Вашингтон выдвигает невыполнимые требования.
Пакистанские источники и Белый дом подтвердили, что между США, Ираном и Пакистаном проходят очные переговоры. Это произошло после того, как делегации провели отдельные встречи с премьер-министром Пакистана. Он выразил надежду, что обе стороны будут "конструктивно взаимодействовать". Фокус собрал все, что известно.
Делегации США и Ирана уже брали несколько перерывов. В какой-то момент они обменялись делегации США и Ирана обменялись письменными документами, в которых изложены обсуждаемые вопросы, по завершении первого этапа дипломатических переговоров в Пакистане. Но инсайдер сообщают, что прогресса нет.
Те немногие сведения, которые просочились с иранской стороны, намекают на некоторые спорные моменты.
Источник, близкий к переговорной команде Тегерана, сообщил сегодня CNN, что США выдвинули "неприемлемые требования" по Ормузскому проливу и ряду других вопросов.
Тон репортажей иранских СМИ схож, они сообщают, что США выдвинули "чрезмерные требования" к своим иранским собеседникам. А также, что США "занимают чрезмерно усердную позицию в этом раунде переговоров".
Представитель объединенного военного командования Ирана опроверг ранее сделанное американскими военными заявление о том, что два эсминца ВМС США прошли по этому водному пути , заявив, что "инициатива в отношении прохождения любого судна лежит на вооруженных силах Исламской Республики Иран".
Сообщается, что Ормузский пролив, узкий проход, через который когда-то проходило 20% всей торговли нефтью и природным газом, уже стал одним из главных пунктов "серьезных разногласий" в ходе переговоров между США и Ираном, которые сейчас проходят в Исламабаде.
По данным пакистанского источника, переговоры между США и Ираном, как ожидается, продлятся до поздней ночи и, возможно, даже до воскресенья.
В зале, где встречаются делегации Ирана и США присутствуют премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и командующий армией фельдмаршал Асим Мунир.
Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против Ирана "еще не закончена".
"Кампания еще не завершена, но уже сейчас можно с уверенностью сказать — мы добились исторических результатов", — заявил Нетаньяху в телевизионном обращении вечером 11 апреля.
В 13-минутной речи Нетаньяху перечислил главные достижения Израиля во время войны, включая ликвидацию высшего руководства Ирана и уничтожение его ядерного и ракетного потенциала. Отметив наличие у Ирана запасов высокообогащенного урана, Нетаньяху заявил, что он будет выведен либо путем соглашения, либо "другими средствами".
Нетаньяху также заявил, что одобрил прямые переговоры с Ливаном, которые должны состояться в Вашингтоне на следующей неделе. Он сказал, что любое соглашение должно включать разоружение "Хезболлы" и быть подлинным мирным соглашением, "которое прослужит поколениям".
11 апреля Дональд Трамп уже заявил о начале процесса "очищения" Ормузского пролива, который является одним из ключевых мировых морских путей для транспортировки нефти. Президент США заявил, что Иран не побеждает, а также лишился ракет, армии и флота.