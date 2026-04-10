Китайський військовий ШІ перевершив командирів-людей під час десантної операції

Китай розробив військовий ШІ, який діє як "цифровий начальник штабу". Система ШІ швидше реагує на зміни на полі бою та ухвалює швидкі й ефективні рішення.

Дослідники з Народно-визвольної армії Китаю та Національного університету оборонних технологій Китаю розробили автономну систему військового ШІ. Під час імітації десантної операції "цифровий начальник штабу" довів, що він може мислити швидше за будь-яку людину. ШІ перевершив досвідчених командирів, ухвалюючи рішення на 43% швидше і відтворюючи важливі дані з точністю понад 90% під час придушення зв'язку. Цей військовий ШІ може більш ефективно, ніж людина, справлятися з хаосом війни, вважають вчені, пише Фокус.

Китайські військові використовували штучної інтелект, розроблений вченими для роботи поруч з командирами батальйонів і виконання функцій "цифрового начальника штабу". ШІ призначений для того, що допомогти командирам поліпшити командування військовими операціями на полі бою.

Вчені кажуть, що ця система ШІ може стати першим у світі автономним інструментом управління, інтегрованим в операції на передовій. ШІ створений для того, щоб відсіювати зайву інформацію, не просто зберігаючи дані, а й розуміючи історію, що стоїть за ними.

Система ШІ поєднує в собі великі мовні моделі з даними про поле бою в реальному часі для визначення пріоритетів критично важливої інформації та виявлення тактичних прогалин. ШІ відфільтровує інформацію з поля бою, щоб точно показати командирам, де знаходяться реальні небезпеки і якої інформації їм ще не вистачає.

На відміну від командирів-людей, які можуть розгубитися, система ШІ в режимі реального часу розставляє пріоритети щодо життєво важливих питань, щоб жодної деталі, від якої залежить життя солдатів, не було упущено.

Китайські військові використовували штучної інтелект, розроблений вченими для роботи поруч з командирами батальйонів і виконання функцій "цифрового начальника штабу"

Можливості нового військового ШІ перевірили під час імітації складної десантної операції, що нагадує вторгнення на Тайвань, де також брали участь досвідчені командири-люди.

В умовах вторгнення ШІ керував складним потоком команд у міру просування військ і бронетехніки. Він підтримував порядок ведення операції і напрямок її розвитку. Штучний інтелект ухвалював рішення на 43% швидше, ніж люди. Поки командири зважували варіанти, ШІ вже направляв військові підрозділи вперед.

Коли засоби радіоелектронної боротьби заглушили зв'язок і спричинили перешкоди в передачі даних з поля бою, пам'ять ШІ залишалася неймовірно гострою, відтворюючи важливі дані з точністю понад 90%. ШІ зміг використовувати раніше отриману інформацію для подальшого планування операції.

Цінність цієї системи ШІ полягає в її здатності виявляти те, чого немає. Під час симуляції, коли бронетанкові частини просувалися вперед, ШІ виявив ледь помітну аномалію. Він бачив рух противника, але відзначив відсутність резервів як небезпечну сліпу зону. Система ШІ не чекала, поки командири ламатимуть голову над картою, натомість вона миттєво рекомендувала розгорнути розвідувальні підрозділи для виявлення прихованої засідки противника.

Але цей "цифровий солдат" поки що не володіє всіма необхідними для управління військовою операцією можливостями. Вчені визнають, що система ШІ страждає від того, що, якщо командир новачок або не має історії ухвалених рішень, у ШІ немає базового орієнтира.

Крім того, наразі цей ШІ навчений для дій на узбережжі, але не перевірений у міських боях або в гірських районах.

У майбутньому, замість того щоб покладатися на людську інтуїцію, ШІ може виступати як "розумні агенти на полі бою", що керують кількома військовими підрозділами одночасно.

Під час написання матеріалу використано джерела: Command Control & Simulation, South China Morning Post, Interesting Engineering.