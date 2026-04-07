Китайська космічна сонячна електростанція може стати зброєю в сучасній війні

Дослідження показує, що майбутня китайська сонячна електростанція може бути використана як засіб радіоелектронної боротьби.

Вчені з Китайської інженерної академії активно працюють над тим, щоб у найближчому майбутньому Китай зміг розмістити на орбіті величезну сонячну електростанцію, що складається із супутників, які збирають енергію Сонця. Нове дослідження китайських учених показує, що космічна електростанція може також підтримувати військові операції, як-от управління зв'язком і радіоелектронна боротьба, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Концепція китайської космічної сонячної електростанції передбачає розміщення на орбіту супутників із сонячними панелями, які збиратимуть енергію Сонця в режимі 24/7 і передаватимуть її на Землю. Таким чином можна постійно отримувати чисту енергію постійно.

Відео дня

На відміну від наземних сонячних панелей, які обмежені погодними умовами, порами року і циклом дня і ночі, космічні сонячні панелі можуть збирати сонячне світло практично безперервно. Енергія перетворюється на електрику на орбіті, передається у вигляді мікрохвильового променя на Землю, а потім перетворюється назад на енергію приймальними станціями на Землі. Так працює ця технологія, згідно з китайськими вченими.

Але дослідники вважають, що ця технологія може забезпечити й інші стратегічні можливості, якщо буде адаптована для військових цілей. У дослідженні вчених з Китайської інженерної академії сказано, що оновлена космічна сонячна електростанція може підтримувати безліч функцій, як-от зв'язок, навігація, розвідка, протидія перешкодам і дистанційне керування, поряд зі своєю основною роллю передавання енергії з космосу.

Хоча ця технологія розроблена для ефективного передавання енергії з космосу, ті самі мікрохвильові промені можна використовувати для впливу на системи зв'язку, потенційно створюючи перешкоди сигналам противника або забезпечуючи безпеку військового зв'язку.

Але технологія сонячних електростанцій у космосі все ще залишається технічно та економічно складною. Створення на орбіті конструкцій кілометрового масштабу, передача енергії на десятки тисяч кілометрів і підтримання точного управління променем — це лише деякі з основних проблем, які вченим ще потрібно вирішити.

Під час написання матеріалу використано джерела: South China Morning Post, Interesting Engineering.