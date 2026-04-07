Китайская космическая солнечная электростанция может стать оружием в современной войне

Исследование показывает, что будущая китайская солнечная электростанция может быть использована в качестве средства радиоэлектронной борьбы.

Ученые из Китайской инженерной академии активно работают над тем, чтобы в ближайшем будущем Китай смог разместить на орбите огромную солнечную электростанцию, состоящую из спутников, собирающих энергию Солнца. Новое исследование китайских ученых показывает, что космическая электростанция может также поддерживать военные операции, такие как управление связью и радиоэлектронная борьба, пишет Фокус.

Концепция китайской космической солнечной электростанции предусматривает размещение на орбиту спутников с солнечными панелями, которые будут собирать энергию Солнца в режиме 24/7 и передавать ее на Землю. Таким образом можно постоянно получать чистую энергию постоянно.

В отличие от наземных солнечных панелей, которые ограничены погодными условиями, временами года и циклом дня и ночи, космические солнечные панели могут собирать солнечный свет практически непрерывно. Энергия преобразуется в электричество на орбите, передается в виде микроволнового луча на Землю, а затем преобразуется обратно в энергию приемными станциями на Земле. Так работает эта технология, согласно китайским ученым.

Но исследователи считают, что эта технология может обеспечить и другие стратегические возможности, если будет адаптирована для военных целей. В исследовании ученых из Китайской инженерной академии сказано обновленная космическая солнечная электростанция может поддерживать множество функций, таких как связь, навигация, разведка, противодействие помехам и дистанционное управление, наряду со своей основной ролью передачи энергии из космоса.

Хотя эта технология разработана для эффективной передачи энергии из космоса, та же микроволновые лучи можно использовать для воздействия на системы связи, потенциально создавая помехи сигналам противника или обеспечивая безопасность военной связи.

Но технология солнечных электростанций в космосе все еще остается технически и экономически сложной. Создание на орбите конструкций километрового масштаба, передача энергии на десятки тысяч километров и поддержание точного управления лучом — это лишь некоторые из основных проблем, которые ученым еще нужно решить.

Как уже писал Фокус, первый штат в США готовится запретить строительство новых дата-центров для ИИ.

Также Фокус писал о том, что астронавты NASA после того как установили рекорд самого далекого путешествия в космосе, возвращаются на Землю.

При написании материала использованы источники: South China Morning Post, Interesting Engineering.