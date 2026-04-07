Первый штат в США готовится запретить строительство новых дата-центров для ИИ: в чем причина

В штате Мэн принят законопроект, который должен стать законом, запрещающим строительство новых центров обработки данных для искусственного интеллекта как минимум до конца 2027 года.

Дата-центры, предназначенные для работы чрезвычайно ресурсоемких моделей искусственного интеллекта, стали предметом серьезных споров в США. Эти масштабные объекты оказались крайне непопулярными, особенно среди жителей сельских районов, где их обвиняют в резком росте цен на электроэнергию. Новый закон, который как ожидается будет принят Сенатом штата Мэн, должен заморозить строительство новый центров обработки данных как минимум до ноября 2027 года, пишет Фокус.

Технологические компании тратят миллиарды долларов на дата-центры для ИИ, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу их негативного воздействия на окружающую среду и стабильность энергосистемы.

Теперь ожидается, что новый закон в штате Мэн заморозит строительство новых центров обработки данных, потребляющих не менее 20 мегаватт электроэнергии (достаточно для обеспечения электроэнергией около 15 000 домов), как минимум до ноября 2027 года, в ожидании экологических и энергетических оценок.

Законопроект был принят Палатой представителей штата Мэн и, как ожидается, будет принят и Сенатом, что сделает Мэн первым штатом в США, где запретили строительство новых дата-центров для ИИ. Этот беспрецедентный шаг подчеркивает растущий политический конфликт между двумя партиями в США из-за ажиотажа вокруг ИИ.

В штате Мэн цены на электроэнергию уже выросли почти на 60% в период с 2021 по 2026 год. Крупные центры обработки данных могут создавать дополнительную нагрузку на энергосеть и потенциально усугубить проблему.

Эксперты считают, что подобный закон может быть принят еще в 10 штатах США, где также наблюдается повышение цен на электроэнергию, которые связывают в том числе с дата-центрами.

За мораторий на строительство новых дата-центров для ИИ также выступают экологические организации, которые указывают на то, что эти сооружения негативно влияют на окружающую среду. Фокус уже писал о том, что согласно недавнему исследованию, дата-центры для ИИ медленно нагревают нашу планету.

Растущее недовольство по поводу ажиотажа вокруг центров обработки данных для ИИ может привести к крайне поляризованной политической ситуации на промежуточных выборах в Конгресс США осенью этого года, считают эксперты. Крупные технологические компании поддерживают лоббистские группы сотнями миллионов долларов, чтобы повлиять на общественное мнение по вопросам регулирования ИИ.

Также Фокус писал о том, что астронавты миссии "Артемида-2" установили рекорд возле Луны и видели то, что никто еще не видел.

При написании материала использованы источники: Futurism.