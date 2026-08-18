Россия поставляет Ирану боеприпасы для войны с США: каким путем их перевозят

Россия помогает Ирану восстановить запасы дронов и ракет после американских и израильских атак. И отправляет боеприпасы, взрывчатку и детали для дронов через Каспийское море.

Каспийское море не имеет выхода к океану и контролируется только пятью странами: Россией, Ираном, Казахстаном, Туркменистаном и Азербайджаном. Военно-морские силы Европы и США не присутствуют в его водах и не могут перехватывать грузы, которые курсируют между Москвой и Тегераном, сообщает NBC News со ссылкой на документ одного из европейских правительств.

В конце марта Израиль нанес удары по иранскому портовому комплексу Бандар-Анзали на побережье Каспийского моря. Утверждалось, что этот порт был задействован в транзите вооружений из России. Однако после этого перевозки возобновились, что свидетельствует об углублении стратегического союза между Москвой и Тегераном.

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При этом иранские военные используют дроны и ракеты в том числе для атак на военные базы США на Ближнем Востоке, в результате которых с начала операции "Эпическая ярость" против Ирана, погибли как минимум 18 американских военных и десятки получили ранения.

Примечательно, что в начале полномасштабной войны России против Украины, именно Москва получала военную помощь от Тегерана. Иран передал российской стороне не только готовые ударные беспилотники Shahed, но и технологию их производства.

Москва впоследствии модернизировала иранскую разработку и развернула собственный массовый выпуск таких дронов. Теперь уже РФ передает своему союзнику "Шахеды", которые в России назвали "Герберами", а также спутниковые снимки, разведданные и информацию для ударов по позициям США на Ближнем Востоке.

В середине июня США и Иран заключили 60-дневное перемирие, которое было продлено в августе еще на два месяца. Но разведки полагают, что в Тегеране эту паузу использовали, чтобы восполнить запасы боеприпасов и подготовится к новой фазе войны.

Главная цель Тегерана — причинить США и Израилю такой ущерб, который предотвратит массированные удары по территории страны, как во время 12-дневной войны в прошлом году и в ходе текущего конфликта.

В марте 2026 года Россия открыто заявила о своей поддержке Ирана на фоне эскалации конфронтации с участием США и Израиля, дав понять, что Москва не считает себя нейтральным игроком в ближневосточном кризисе. Российский посол в Великобритании Андрей Келин подтвердил, что Москва на стороне Тегерана.

"Мы крайне негативно относимся к происходящему. Западные страны теперь придерживаются логики, согласно которой Иран виновен во всем. Но никто не говорит, что Соединенные Штаты и Израиль начали атаку на Иран. И Иран лишь отвечает на эту атаку. Это просто несправедливо", — заявлял Келин.

Напомним, в ночь на 25 июля украинские Силы обороны нанесли удар по целям в Каспийском море. Президент Владимир Зеленский заявил об успешных результатах операции, а в СБУ уточнили, что были поражены грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. Оба судна находились под санкциями из-за перевозки военных грузов между Россией и Ираном.

Иран осудил атаку, назвав ее "актом агрессии". В Тегеране заявили, что удар якобы пришелся по гражданскому торговому судну и грозили привлечь Украину к ответственности за "преступный и провокационный акт".

Позже высокопоставленный иранский военный советник верховного лидера страны Али Хаменеи Мохсен Резаи заявил, что Иран готовил удар по трем объектам в Украине, однако отказался от этих планов после того, как Киев якобы извинился.