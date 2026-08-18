Росія постачає Ірану боєприпаси для війни зі США: яким шляхом їх перевозять

Росія допомагає Ірану відновити запаси дронів і ракет після американських та ізраїльських атак. І відправляє боєприпаси, вибухівку та деталі для дронів через Каспійське море.

Каспійське море не має виходу до океану і контролюється лише п’ятьма країнами: Росією, Іраном, Казахстаном, Туркменістаном та Азербайджаном. Військово-морські сили Європи та США не присутні в його водах і не можуть перехоплювати вантажі, що курсують між Москвою та Тегераном, повідомляє NBC News з посиланням на документ одного з європейських урядів.

Наприкінці березня Ізраїль завдав ударів по іранському портовому комплексу Бандар-Анзалі на узбережжі Каспійського моря. Стверджувалося, що цей порт використовувався для транзиту озброєння з Росії. Однак після цього перевезення відновилися, що свідчить про поглиблення стратегічного союзу між Москвою та Тегераном.

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При цьому іранські військові використовують дрони та ракети, зокрема, для атак на військові бази США на Близькому Сході, в результаті яких з початку операції "Епічна лють" проти Ірану загинули щонайменше 18 американських військових, а десятки отримали поранення.

Цікаво, що на початку повномасштабної війни Росії проти України саме Москва отримувала військову допомогу від Тегерана. Іран надав російській стороні не лише готові ударні безпілотники Shahed, а й технологію їхнього виробництва.

Згодом Москва модернізувала іранську розробку та розпочала власне масове виробництво таких дронів. Тепер уже РФ передає своєму союзнику "Шахеди", які в Росії назвали "Герберами", а також супутникові знімки, розвіддані та інформацію для ударів по позиціях США на Близькому Сході.

У середині червня США та Іран уклали 60-денне перемир’я, яке у серпні було продовжено ще на два місяці. Однак розвідки вважають, що в Тегерані цю паузу використали, щоб поповнити запаси боєприпасів і підготуватися до нової фази війни.

Головна мета Тегерана — завдати США та Ізраїлю таких збитків, які запобігатимуть масованим ударам по території країни, як це було під час 12-денної війни минулого року та в ході поточного конфлікту.

У березні 2026 року Росія відкрито заявила про свою підтримку Ірану на тлі ескалації конфронтації за участю США та Ізраїлю, давши зрозуміти, що Москва не вважає себе нейтральним гравцем у близькосхідній кризі. Російський посол у Великій Британії Андрій Келін підтвердив, що Москва стоїть на боці Тегерана.

"Ми вкрай негативно ставимося до того, що відбувається. Західні країни тепер дотримуються логіки, згідно з якою Іран винен у всьому. Але ніхто не говорить, що Сполучені Штати та Ізраїль розпочали атаку на Іран. І Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", — заявляв Келін.

Нагадаємо, в ніч на 25 липня українські Сили оборони завдали удару по цілях у Каспійському морі. Президент Володимир Зеленський заявив про успішні результати операції, а в СБУ уточнили, що було уражено вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. Обидва судна перебували під санкціями через перевезення військових вантажів між Росією та Іраном.

Іран засудив атаку, назвавши її "актом агресії". У Тегерані заявили, що удар нібито був нанесений по цивільному торговому судну, і погрожували притягнути Україну до відповідальності за "злочинний і провокаційний акт".

Пізніше високопоставлений іранський військовий радник верховного лідера країни Алі Хаменеї Мохсен Резаї заявив, що Іран готував удар по трьох об’єктах в Україні, однак відмовився від цих планів після того, як Київ нібито вибачився.