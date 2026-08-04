Киев "извинился": Иран объяснил, почему передумал атаковать Украину

В Иране заявили, что были готовы атаковать Украину, но отменили подготовку ударов после "извинений" Киева. В МИДе Украины это не комментировали.

Высокопоставленный иранский военный советник верховного лидера страны Али Хаменеи Мохсен Резаи заявил, что Иран готовил удар по трем объектам в Украине, однако отказался от этих планов после якобы извинений от Киева, сообщает Ynet News.

По его словам, иранские вооруженные силы завершили подготовку к ударам по трем целям в Украине, однако операцию отменили. Разговоры о том, что Иран планировал удар по Украине, начались после того, как 22 июля Тегеран обвинил Киев в атаке на коммерческое судно в Каспийском море, в результате которой, по утверждению иранской стороны, погиб один моряк и еще один получил ранения.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Силы обороны Украины в акватории Каспийского моря поразили военный корабль и суда, вовлеченные в транспортировку военных грузов с Ираном.

Позже глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи "для откровенного разговора". Арагчи затем заявил, что Киев должен компенсировать Тегерану ущерб, нанесенный в результате этой атаки.

Кроме Киева, Резаи также прокомментировал ситуацию с Ормузским проливом. По его словам, Иран не позволит использовать любой морской маршрут через нее, кроме определенного Тегераном, и предупредил, что любое "вражеское" военное судно, попытающееся пройти "незаконным маршрутом", станет целью.

Также он заявил, что во время недавнего 17-дневного обострения конфликта Иран нанес значительный урон американским войскам, а иранские ракетные и беспилотные удары якобы сорвали военные цели Вашингтона.

В Иране тем временем заявили, что имеют доказательства умышленного удара ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море и пообещал не оставлять этот инцидент без ответа. В МИД подчеркнули, что не верят заверениям Киева о непреднамеренном характере атаки.

Напомним, это была не первая операция СБУ в акватории Каспийского моря. В марте 2026 года украинские спецслужбы сообщили о поражении ракетного катера "Каракурт" в порту Каспийска в Дагестане, а в августе 2025 года — барже "Порт Оля 4", перевозившей компоненты для дронов Shahed.