Тегеран заговорил о доказательствах: Иран обвинил Украину в преднамеренной атаке по судну в Каспии

Тегеран заявил, что у него есть доказательства умышленного удара ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море и пообещал не оставлять этот инцидент без ответа. В МИД Ирана подчеркнули, что не верят заверениям Киева о непреднамеренном характере атаки.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи во время пресс-конференции в Тегеране.

По его словам, нападение было "незаконным, неоправданным и противоречащим Уставу ООН", а также является "опасным актом авантюризма". Багаи подчеркнул, что Иран не оставит атаку на свое коммерческое судно без ответа.

Представитель МИД также заявил, что Тегеран не был стороной российско-украинской войны и с начала боевых действий придерживается политики невмешательства.

"В последние четыре года Украина обвиняла разные страны во вмешательстве. В то же время украинское правительство должно сосредоточиться на решении собственных внутренних проблем и прекращении войны в Восточной Европе", — сказал Багаи.

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Он добавил, что действия Украины могут иметь негативные последствия для других регионов мира.

Ранее МИД Ирана сообщил, что 25 июля украинская атака на иранское торговое судно в Каспийском море повредила корабль. По данным Тегерана, один член экипажа погиб, еще один получил ранения. Иран осудил этот инцидент и заявил, что Украина должна понести ответственность за свои действия.

После сообщений об атаке с заявлением также выступил Туркменистан. В МИДе страны назвали такие действия неприемлемыми и подчеркнули, что Каспийское море должно оставаться морем мира, взаимопонимания и добрососедских отношений.

Удар по Каспию – что известно

Ранее Фокус сообщал, что в ночь на 25 июля украинские Силы обороны нанесли удар по целям в Каспийском море. Президент Владимир Зеленский заявил об успешных результатах операции, а в СБУ уточнили, что были поражены грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. По данным спецслужбы, удар был нанесен на расстоянии около 1200 километров от Украины. Оба судна находились под санкциями из-за перевозки военных грузов между Россией и Ираном.

После этого Иран осудил атаку, назвав ее "актом агрессии". В Тегеране заявили, что удар якобы пришелся по гражданскому торговому судну и пригрозили привлечь Украину к ответственности за "преступный и провокационный акт".

Это уже не первая операция СБУ в акватории Каспийского моря. В марте 2026 года украинские спецслужбы сообщили о поражении ракетного катера "Каракурт" в порту Каспийска в Дагестане, а в августе 2025 года — барже "Порт Оля 4", перевозившей компоненты для дронов Shahed.

Кроме того, в мае 2026 года дроны СБУ атаковали носитель крылатых ракет "Калибр" в Каспийском море.