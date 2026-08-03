Тегеран заговорив про докази: Іран звинуватив Україну в навмисній атаці по судну у Каспії

Тегеран заявив, що має докази навмисного удару ЗСУ по іранському торговельному судну в Каспійському морі та пообіцяв не залишати цей інцидент без відповіді. У МЗС Ірану наголосили, що не вірять запевненням Києва про ненавмисний характер атаки.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї під час пресконференції в Тегерані.

За його словами, напад був "незаконним, невиправданим і таким, що суперечить Статуту ООН", а також є "небезпечним актом авантюризму". Багаї наголосив, що Іран не залишить атаку на своє комерційне судно без відповіді.

Речник МЗС також заявив, що Тегеран не був стороною російсько-української війни та від початку бойових дій дотримується політики невтручання.

"Протягом останніх чотирьох років Україна звинувачувала різні країни у втручанні. Натомість український уряд має зосередитися на вирішенні власних внутрішніх проблем і припиненні війни у Східній Європі", — сказав Багаї.

Відео дня

Він додав, що дії України можуть мати негативні наслідки й для інших регіонів світу.

Раніше МЗС Ірану повідомило, що 25 липня українська атака на іранське торговельне судно в Каспійському морі пошкодила корабель. За даними Тегерана, один член екіпажу загинув, ще один дістав поранення. Іран засудив цей інцидент та заявив, що Україна має понести відповідальність за свої дії.

Після повідомлень про атаку із заявою також виступив Туркменістан. У МЗС країни назвали такі дії неприйнятними та наголосили, що Каспійське море має залишатися морем миру, взаєморозуміння і добросусідських відносин.

Удар по Каспію — що відомо

Раніше Фокус повідомляв, що в ніч на 25 липня українські Сили оборони завдали удару по цілях у Каспійському морі. Президент Володимир Зеленський заявив про успішні результати операції, а в СБУ уточнили, що були уражені вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. За даними спецслужби, удар завдали на відстані близько 1200 кілометрів від України. Обидва судна перебували під санкціями через перевезення військових вантажів між Росією та Іраном.

Після цього Іран засудив атаку, назвавши її "актом агресії". У Тегерані заявили, що удар нібито припав по цивільному торговельному судну, та пригрозили притягнути Україну до відповідальності за "злочинний і провокаційний акт".

Це вже не перша операція СБУ в акваторії Каспійського моря. У березні 2026 року українські спецслужби повідомили про ураження ракетного катера "Каракурт" у порту Каспійська в Дагестані, а в серпні 2025 року — баржі "Порт Оля 4", яка перевозила компоненти для дронів Shahed.

Крім того, у травні 2026 року дрони СБУ атакували носій крилатих ракет "Калібр" у Каспійському морі.