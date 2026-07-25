Погрожує наслідками: Іран назвав удар України по судну в Каспію "актом агресії" (фото)

МЗС Ірану заявило про "рішуче засудження" удару України по судну в Каспійському морі. В Тегерані обіцяють Києву "відповідальність за наслідки" за такі дії.

МЗС Ірана назвала українську владу "режимом" та визначає своє судно "торговим", називаючи дії України "ворожими та нераціональними". Про це йдеться в опублікованій заяві відомства.

"Цей акт є порушенням Статуту ООН і є актом агресії, який може ще більше розпалити та розширити вогонь війни. Агресія режиму України проти іранського торгового судна в Каспійському морі, яка була відкрито визнана главою цього режиму, є ознакою продовження нераціональної та ворожої позиції режиму України щодо Ісламської Республіки Іран", — вказано в тексті заяви.

Також у Тегерані додають, що влада цієї країни начебто "ніколи не втручалася в конфлікт між Росією та Україною". У МЗС Ірану вказують, що цим ударом Київ начебто вчинив "міжнародне правопорушення, але й прагне розпалити вогонь війни та дестабілізацію небезпечним чином".

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Повний текст заяви МЗС Ірану щодо удару по судну в Каспійському морі Фото: X (Twitter)

"Будь-яка сторона, яка стурбована миром і безпекою в Східній Європі та прилеглих регіонах, повинна зайняти відповідальну позицію щодо цього небезпечного акту режиму України та притягнути правлячу верхівку України до відповідальності за цей злочинний і провокаційний акт", — йдеться в документі.

В заключній частині тексту МЗС Ірану вказує, що Тегеран "не вагатиметься у захисті" своїх національних інтересів і безпеки, а відповідальність "за наслідки авантюри глави режиму України понесе цей режим, а також його прихильники та підбурювачі".

На момент публікації матеріалу МЗС України не прокоментувало заяву дипломатичного відомства Ірану.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони уразили малий ракетний катер проєкту "Каракурт" у порту Каспійськ.

Згодом стало відомо, що СБУ уразили низку суден в Каспійському морі. Зокрема були уражені судна, які транспортували в військові вантажі з Ірану та військовий корабель.