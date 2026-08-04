Київ "вибачився": Іран пояснив, чому передумав атакувати Україну

В Ірані заявили, що були готові атакувати Україну, але скасували підготовку ударів після вибачень Києва. У МЗС України це не коментували.

Високопоставлений іранський військовий радник верховного лідера країни Алі Хаменеї Мохсен Резаї заявив, що Іран готував удар по трьох об'єктах в Україні, проте відмовився від цих планів після вибачень від Києва, повідомляє Ynet News.

За його словами, іранські збройні сили завершили підготовку до ударів по трьох цілях в Україні, проте операцію скасували. Розмови про те, що Іран планував удар по Україні, почалися після того, як 22 липня Тегеран звинуватив Київ в атаці на комерційне судно в Каспійському морі, внаслідок якої, за твердженням іранської сторони, загинули один моряк і ще один отримав поранення.

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Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Сили оборони України в акваторії Каспійського моря вразили військовий корабель та судна, залучені до транспортування військових вантажів з Іраном.

Пізніше глава МЗС України Андрій Сибіг зателефонував міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі "для відвертої розмови". Арагчі потім заявив, що Київ має компенсувати Тегерану збитки, завдані внаслідок цієї атаки.

Окрім Києва, Резаї також прокоментував ситуацію з Ормузькою протокою. За його словами, Іран не дозволить використовувати будь-який морський маршрут через неї, крім визначеного Тегераном, і попередив, що будь-яке "вороже" військове судно, яке спробує пройти "незаконним маршрутом", стане метою.

Також він заявив, що під час недавнього 17-денного загострення конфлікту Іран завдав значної шкоди американським військам, а іранські ракетні та безпілотні удари нібито зірвали військові цілі Вашингтона.

В Ірані тим часом заявили, що мають докази навмисного удару ЗСУ по іранському торговому судну в Каспійському морі і пообіцяв не залишати цей інцидент без відповіді. У МЗС наголосили, що не вірять запевненням Києва про ненавмисний характер атаки.

Нагадаємо, це була не перша операція СБУ у акваторії Каспійського моря. У березні 2026 року українські спецслужби повідомили про поразку ракетного катера "Каракурт" у порту Каспійська в Дагестані, а в серпні 2025 року — баржі "Порт Оля 4", яка перевозила компоненти для дронів Shahed.