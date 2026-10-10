"Еще хватает мощи": РФ поставляет Тегерану ракеты для войны против США — Bloomberg

Западные чиновники убеждены, что Иран сумел сохранить значительные запасы ракет и дронов после атак. Также поддержку Тегерану оказала Россия, которая, возможно, передала Ирану ракеты и технологии, а до этого — предоставляла спутниковые и разведывательные данные.

Эксперты убеждены, что Тегеран по-прежнему обладает потенциалом для производства оружия с целью восстановления своего арсенала. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ряд источников в политических и разведывательных кругах западных стран.

"Один из чиновников сообщил, что Иран по-прежнему располагает достаточным количеством баллистических ракет и некоторых видов противокорабельного вооружения и может быстро нарастить их количество. Западный чиновник заявил, что Россия также поставляет ракеты, повторив отдельную оценку, сделанную в июне", — говорится в тексте.

СМИ отмечает, что оценка способности Ирана вести боевые действия "противоречит неоднократным заявлениям Трампа и его команды о том, что восемь месяцев авиаударов уничтожили способность Ирана угрожать американским базам в регионе и американским союзникам". Это означает, что Иран готов возобновить свои удары при соответствующих условиях.

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"Иран сможет восстановить свои ракетные силы, если Трамп выполнит обещание, данное в социальных сетях в четверг, не наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в ноябре. Кроме того, Тегеран усилил атаки на суда в районе Ормузского пролива, поразив не менее 10 судов за последнюю неделю, по данным ВМС Великобритании", — говорится в материале.

Как следствие, у Ирана ещё есть "еще хватает достаточной огневой мощи", чтобы отвечать на авиаудары США в случае их возобновления. Из-за ряда проблем с запасами ракет и вооружений Тегеран может ещё больше "погрузиться в асимметричную войну, стремясь нанести как можно больше урона своему значительно более сильному противнику", отмечают журналисты.

Ранее Фокус сообщал о том, как Тегеран обратился к Кремлю с просьбой предоставить реактивные дроны для войны с США. Возможности России в сфере беспилотной авиации выросли настолько, что в этом году Тегеран обратился к Москве с просьбой предоставить современные дроны "Герань" для использования в конфликте с Израилем и США.

Впоследствии стало известно, что Иран готов открыть Ормузский пролив при условии заключения соглашения с США. Президент США Дональд Трамп отверг предложенный мирный план, а Тегеран категорически выступает против уступок в ядерном вопросе.