"Все готово": Иран готов открыть Ормузский пролив при условии заключения соглашения с США — Reuters

Иран настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта, но президент США Дональд Трамп отверг предложенный мирный план. В то же время Тегеран категорически выступает против уступок в ядерном вопросе.

Заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи заявил в ООН, что соглашение могло бы положить начало семидневному отсчёту до открытия Ормузского пролива и привести к приостановке боевых действий в регионе. Об этом сообщает Reuters.

По словам Аракчи, в случае согласия Вашингтона стороны могли бы перейти к более широким переговорам "по вопросам, согласованным обеими сторонами". Это может включать и обсуждение ядерной программы Ирана.

Если со стороны США действительно существует серьезное стремление заключить соглашение и открыть Ормузский пролив, то все уже подготовлено сказал Аракчи

Неназванный высокопоставленный чиновник Ирана подчеркнул в комментарии агентству Reuters, что Тегеран не пойдет на уступки в отношении своих ядерных прав — обогащения урана и хранения высокообогащенного материала. Он подчеркнул, что страна "не проявит никакой гибкости", даже если США примут мирный план.

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Эту точку зрения повторил президент Ирана Масуд Пезешкиан, заявив, что Тегеран готов к переговорам, но не примет "запугивания или принуждения". Также он добавил, что его страна уже согласилась "не разрабатывать ядерное оружие".

Ранее Фокус сообщал о том, что бывший глава Пентагона прогнозирует, что война между США и Ираном продлится ещё полгода. Леон Панетта считает, что война между США и Ираном рискует перерасти в очередную затяжную войну на Ближнем Востоке.

Впоследствии стало известно, что удар США по школе в Иране стал следствием "роковых" ошибок. Речь идет об анализе ошибочных разведывательных данных, устаревших спутниковых снимков и чрезмерном доверии к ИИ-системе Maven.