Провал разведки и технологий: удар США по школе в Иране стал следствием "фатальных" ошибок — СМИ

Удар американских военных по начальной школе "Шаджара Тайбех" в иранском Минабе 28 февраля стал следствием совокупности целого ряда проблем. Речь идет об анализе ошибочных разведывательных данных, устаревших спутниковых снимков и чрезмерном доверии к ИИ-системе Maven.

Военная разведка США на протяжении многих лет классифицировала территорию школы как объект Корпуса стражей исламской революции, но уточнения данных никто не проводил. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей Пентагона, непосредственно знакомых с ходом внутреннего расследования.

В то же время спутниковые снимки уже почти 10 лет фиксировали изменения на этой территории — там появились стены и входы, отделявшие школу от военного комплекса, а само здание открыто использовалось в качестве учебного заведения.

Один из аналитиков американской разведки ещё в 2019 году заметил изменения на объекте и зафиксировал их в системе, которая не была подключена к основной военной базе данных. Именно эта база использовалась при планировании целей, однако информацию об изменении назначения объекта в неё так и не внесли.

Видео дня

Дополнительной проблемой стала система Maven Smart System, разработанная компанией Palantir. Она объединяет данные из более чем 150 источников и используется американскими военными для анализа целей и планирования операций, однако некоторые сотрудники Центрального командования США, по словам участников расследования, ожидали, что система самостоятельно выявит устаревшие или противоречивые разведывательные данные.

Что говорят в Пентагоне и соответствующие эксперты

"Мы были уверены в наших разведданных. Минаб показал, что никогда не стоит быть слишком уверенными", — заявил один из представителей Пентагона, участвовавший во внутреннем расследовании. В то же время в Palantir заявили, что компания не несет ответственности за исходные данные и выявление недостатков разведки, а доказательств того, что именно программное обеспечение стало причиной удара, нет.

Bloomberg также отмечает сокращение подразделений Пентагона, занимавшихся минимизацией ущерба гражданскому населению. По данным лиц, знакомых с ходом расследования, численность таких групп сократили примерно на 90%, а в Центральном командовании подразделение уменьшилось с 10 сотрудников до одного; ни один представитель этой группы не проверял объект в Минаби перед ударом.

В результате две американские крылатые ракеты "Томагавк" попали в школу и на прилегающую к ней территорию. По данным Bloomberg, погибли более 150 человек, среди них не менее 123 детей; издание называет это самой смертоносной ошибкой американских военных в отношении детей в XXI веке. ООН на этой неделе заявила, что имеет достаточные основания считать удар по Минаби и ещё одну американскую атаку в тот день военными преступлениями.

Полный отчет Пентагона о расследовании, начатом в марте, до сих пор не обнародован. В ведомстве заявили, что расследование продолжается, тогда как после удара компания Palantir уже добавила в Maven новые функции, которые повторно проверяют разведывательные данные и пытаются выявить факторы, которые могли бы исключить объект из списка целей.

Ранее Фокус сообщал о том, что бывший глава Пентагона прогнозирует, что война между США и Ираном продлится ещё полгода. По его мнению, нынешнее противостояние грозит перерасти в очередную затяжную войну на Ближнем Востоке.

Впоследствии стало известно, что США предупреждают союзников о задержках с поставками ракет. Решение Пентагона уделить приоритетное внимание пополнению собственных запасов представляет опасность для Украины, поскольку ВС РФ не прекращают атаки на мирные города и критически важную инфраструктуру.