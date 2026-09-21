Провал розвідки і технологій: удар США по школі в Ірані став наслідком "фатальних" помилок — ЗМІ

Удар військових США по початковій школі Шаджара Таєбех у іранському Мінабі 28 лютого став наслідком поєднання цілої купи проблем. Мова йде про аналіз помилкових розвідданих, застарілих супутникових знімків та надмірної довіри до ШІ-системи Maven.

Військова розвідка США роками класифікувала територію школи як об'єкт Корпусу вартових ісламської революції, але уточнення даних ніхто не проводив. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представників Пентагону, які безпосередньо знайомі з перебігом внутрішнього розслідування.

Водночас супутникові знімки вже майже 10 років демонстрували зміни на території — там з'явилися стіни та входи, які відокремлювали школу від військового комплексу, а сама будівля відкрито використовувалася як навчальний заклад.

Один із аналітиків американської розвідки ще у 2019 році помітив зміни на об'єкті та зафіксував їх у системі, яка не була підключена до основної військової бази даних. Саме ця база використовувалася під час планування цілей, однак інформацію про зміну призначення об'єкта до неї так і не внесли.

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Додатковою проблемою стала система Maven Smart System, яку розробила Palantir. Вона об'єднує дані з понад 150 джерел і використовується американськими військовими для аналізу цілей та планування операцій, однак деякі співробітники Центрального командування США, за словами учасників розслідування, очікували, що система самостійно виявить застарілі або суперечливі розвідувальні дані.

Що кажуть в Пентагоні та причетні фахівців

"Ми були впевнені в наших розвідданих. Мінаб показав, що ніколи не варто бути надто впевненими", — заявив один із представників Пентагону, який брав участь у внутрішньому розслідуванні. Водночас у Palantir заявили, що компанія не відповідає за вихідні дані та виявлення недоліків розвідки, а доказів того, що саме програмне забезпечення спричинило удар, немає.

Bloomberg також вказує на скорочення підрозділів Пентагону, які займалися мінімізацією шкоди цивільному населенню. За даними людей, знайомих із розслідуванням, чисельність таких команд скоротили приблизно на 90%, а в Центральному командуванні підрозділ зменшився з 10 співробітників до одного; жоден представник цієї групи не перевіряв об'єкт у Мінабі перед ударом.

У результаті два американські крилаті ракети Tomahawk влучили по школі та її території. За даними Bloomberg, загинули понад 150 людей, серед них щонайменше 123 дитини; видання називає це найсмертоноснішою помилкою американського військового наведення щодо дітей у XXI столітті. ООН цього тижня заявила, що має достатні підстави вважати удар по Мінабі та ще одну американську атаку того дня воєнними злочинами.

Повний звіт Пентагону про розслідування, розпочате в березні, досі не оприлюднений. У відомстві заявили, що розслідування триває, тоді як після удару Palantir уже додала до Maven нові функції, які повторно перевіряють розвідувальні дані та намагаються виявляти фактори, що могли б виключити об'єкт із переліку цілей.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ексглава Пентагона прогнозує ще пів року тривалості війни між США й Іраном. На його думку, нинішнє протистояння ризикує перерости у чергову затяжну війну на Близькому Сході.

Згодом стало відомо, що США попереджають союзників про затримки з поставками ракет. Рішення Пентагону надати пріоритет поповненню власних запасів є небезпечним для України, оскільки ЗС РФ не припиняють атак на мирні міста та критичну інфраструктуру.