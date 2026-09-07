"Жахливий пат": Ексглава Пентагона прогнозує ще пів року тривалості війни між США й Іраном

Колишній міністр оборони США та екскерівник ЦРУ Леон Панетта вважає, що війна США та Ірану може тривати щонайменше ще пів року. На його думку, нинішнє протистояння ризикує перерости у чергову затяжну війну на Близькому Сході.

Він підкреслює, що ситуацію додатково ускладнюють проблеми всередині американського оборонного керівництва. Про це повідомляє The Guardian.

Пан Панетта зазначив, що Вашингтон і Тегеран опинилися у ситуації, де обом сторонам складно знайти прийнятний шлях до завершення конфлікту. Окремо ексглава Пентагону звернув увагу на кадрові потрясіння у військовому керівництві США після відставки міністра армії Дена Дрісколла, яка відбулася на тлі повідомлень про його конфлікт із міністром війни Пітом Гегсетом.

Посадовець вважає, що США ведуть війну в умовах небезпечної нестабільності командної структури. Крім того, сама ситуація може створювати у противників Вашингтона "враження слабкості".

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Моє найбільше занепокоєння зараз полягає в тому, що ми живемо у дуже небезпечному світі, де основні загрози виходять з Китаю, Росії, Північної Кореї, тероризму та, так, також з Ірану. Але мене непокоїть те, що ми надсилаємо сигнал слабкості нашим головним супротивникам. ексміністр оборони США Леон Паннета

Трамп у пастці Ірану: Леон Паннета про сценарії розвитку війни

Посадовець вважає, що Дональд Трамп досі опинився перед трьома складними варіантами. Перший — припинити бойові дії, що може виглядати як визнання невдачі; другий — зберегти нинішній стан, коли США та Іран періодично завдають ударів, але не переходять до масштабнішої війни; третій — домогтися контролю над Ормузькою протокою та позбавити Тегеран ключового важеля тиску.

Саме затяжне протистояння без політичного рішення Панетта вважає найнебезпечнішим сценарієм. Він припускає, що Іран може продовжувати витримувати економічний і військовий тиск, тоді як Вашингтон ризикує загрузнути у конфлікті без чітко визначеного результату. На його думку, вирішальним питанням залишається відновлення вільного судноплавства через Ормузьку протоку.

Ексміністр також розкритикував Трампа за заяви про близьке завершення війни та відновлення роботи протоки, які, за його оцінкою, не відповідали реальній ситуації. Він вважає, що через це американський президент втрачає довіру, а дедалі більше громадян США виступають проти продовження конфлікту. Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що не називав би нинішнє протистояння з Іраном "війною", і не зміг спрогнозувати, чи завершиться воно до листопадових виборів до Конгресу.

Окремим приводом для занепокоєння Панетта назвав тривалу місію авіаносця USS Abraham Lincoln, який понад 260 днів перебував без заходу в порт, підтримуючи американські операції проти Ірану. Після прибуття до Таїланду з'явилися повідомлення про погіршення умов для екіпажу та проблеми з психічним здоров'ям військових.

"Тож президент або береться за справу та робить усе необхідне, щоб відкрити Ормузьку протоку, або, як я вже казав, він просто продовжує грати… у цю гру, вдаючи, що якимось чином він виграє в глухому куті, хоча насправді це не так", резюмує ексміністр оборони США Леон Паннета

Раніше Фокус повідомляв про те, як авіаносець США прибув до Таїланду після рекордного перебування в морі. За 9 місяців на борту авіаносця закінчилися запаси їжі, вийшли з ладу туалети та пральні, а моряки були на межі нервового зриву.

Згодом стало відомо, що Іран починає втрачати вплив на Ормузьку протоку. США поєднують морську блокаду з жорсткішими санкціями, які скорочують нафтові доходи Тегерана та обмежують його доступ до валюти.