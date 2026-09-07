Через тиск Вашингтона: Іран починає втрачати вплив на Ормузьку протоку — Reuters

Через шість місяців після початку конфлікту Вашингтон намагається посилити тиск на Іран уже не стільки військовими методами, скільки економічними. США поєднують морську блокаду з жорсткішими санкціями, які скорочують нафтові доходи Тегерана та обмежують його доступ до валюти.

Американські та регіональні чиновники розраховують, що економічні проблеми змусять Іран погодитися на вільне судноплавство через Ормузьку протоку. Через цей маршрут проходить близько 20% світових поставок нафти та LNG, повідомляє Reuters.

Водночас головний розрахунок Тегерана не справдився: спроби перешкоджати судноплавству не спричинили глобальної економічної кризи. Ринки адаптувалися, а альтернативні джерела енергії дозволили частково компенсувати перебої.

Іран усе ж не демонструє готовності відмовитися від своїх вимог щодо санкцій та заморожених активів. Водночас посередники вже обговорюють із Тегераном можливу нову формулу врегулювання протистояння.

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США посилюють тиск на Іран, але Тегеран поки не готовий поступатися

Останні американські заходи дедалі сильніше б’ють по іранській економіці: у країні зростають ціни, скорочуються торговельні можливості та виникають проблеми з імпортом пального й пшениці. Влада побоюється, що економічна криза може спровокувати нову хвилю масових протестів.

У Вашингтоні частина чиновників вважає, що тиск здатен послабити іранське керівництво та спровокувати розкол усередині еліт. Проте противники такого підходу нагадують, що Іран уже десятиліттями переживає санкції та неодноразово придушував внутрішні протести.

Експерти також сумніваються, що економічні труднощі самі по собі змусять Тегеран капітулювати. Корпус вартових Ісламської революції може розраховувати на те, що країна здатна витримати тиск і використати загрозу подальшої ескалації як важіль у переговорах.

Іран не готовий здаватися США попри значні проблеми Фото: Asharq Al-Awsat

Водночас настрої населення залишаються одним із ключових факторів. Попри економічні проблеми, військова конфронтація із США та іноземне втручання можуть підтримувати патріотичні настрої й готовність частини суспільства терпіти труднощі.

Один із можливих шляхів до домовленості бачать у врегулюванні питання плати за проходження суден через Ормузьку протоку. За оцінкою колишнього американського переговорника Денніса Росса, компроміс дозволив би Ірану зберегти обличчя, а Дональду Трампу — оголосити про відкриття протоки як про результат угоди.

Раніше Фокус повідомляв про те, як війна в Ірані зайшла в глухий кут. Міжнародна морська організація (ІМО) заявила у п’ятницю, що 400 цивільних суден і 6000 моряків опинилися в блокаді через шість місяців після початку війни на Близькому Сході.

Згодом стало відомо, що Іран вперше за довгий час запустив балістичну ракету до Йорданії. Повідомляється про потужні вибухи поблизу йорданської авіабази "Муваффак Салті", при цьому зафіксовано як перехоплення, так і влучання ракет.