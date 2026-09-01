Іран вперше за довгий час запустив балістичну ракету до Йорданії: під прицілом авіабази США, — ЗМІ

Повідомляється про потужні вибухи поблизу йорданської авіабази "Муваффак Салті", при цьому зафіксовано як перехоплення, так і влучання ракет.

Під атакою опинилася й авіабаза принца Хасана на сході Йорданії, повідомляє Clash Report.

1 вересня США завдали нових авіаударів по іранських об’єктах, що загрожує ескалацією шестимісячного конфлікту, який призвів до зростання світових цін на енергоносії та серйозно підірвав популярність президента Дональда Трампа всередині країни.

Ці удари сталися після перестрілки у вихідні — першої з липня — та після того, як у понеділок було атаковано два танкери, що виходили з Ормузької протоки, яку Іран фактично закрив для судноплавства. Ф'ючерси на нафту марки Brent, які вже зросли на 2% за день, підскочили ще майже на 2% на тлі цих повідомлень.

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Reuters повідомляє, що Тегеран залишався непохитним, попередивши, що не допустить експорту нафти з Перської затоки, незважаючи на погрозу Трампа завдати Ірану "жорсткого" удару, а також попередження міністра фінансів США Скотта Бессента про те, що Вашингтон збирається ввести нові санкції.

США заявили, що опівдні завдали удару по іранському острову Кешм, портах Бандар-Аббас і Чабахар. Іранські ЗМІ також повідомили, що було атаковано цивільний аеропорт у Джирофті на півдні Ірану.

Трамп заявив у своєму акаунті в соціальних мережах, що якщо Іран відповість на атаку, то США завдадуть "ще одного удару, набагато сильнішого та масштабнішого".

КСІР заявив, що США "пошкодують про свої нові атаки".

Посольство США в Катарі закликало американців, які наразі перебувають на Близькому Сході, виявляти "підвищену пильність та бути в курсі можливих скасувань рейсів, закриття повітряного простору та перебоїв у транспортному сполученні".

Нагадаємо, стало відомо, що 6000 моряків залишаються заблокованими в Ормузькій протоці. Агентство ООН підтвердило щонайменше 70 нападів на міжнародні судна з початку війни 28 лютого, внаслідок яких загинули 19 моряків.

Крім того, криза розпочалася на американських авіаносцях. Там закінчується їжа, зламалися туалети, пральні та душові. Моряки настільки зневірені, що буквально готові стрибнути за борт.