Моряки готові стрибнути за борт: на авіаносці США назріла криза після 9 місяців у морі (фото)

Моряки авіаносця USS Abraham Lincoln намагалися зістрибнути за борт під час тривалого розгортання. Екіпаж провів рекордні 250 днів поспіль, не сходячи на берег.

Сім’ї військовослужбовців та члени Конгресу б’ють на сполох з приводу загострення кризи психічного здоров’я на борту авіаносця USS Abraham Lincoln, оскільки 5000 моряків і морських піхотинців перебувають у рекордно тривалому морському відрядженні, пов’язаному з війною з Іраном. Вони не сходили на сушу вже дев’ять місяців, пише The Guardian.

Дві провідні спеціалізовані американські військові газети, Navy Times та Stars and Stripes, повідомляють про численні спроби моряків стрибнути за борт, оскільки погані умови та психологічне напруження на борту авіаносця "Лінкольн" досягли критичної межі. Екіпаж перебуває в морі вже дев’ятий місяць і провів 250 днів поспіль, не висадившись на берег — це рекорд для авіаносця в сучасну епоху.

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13 серпня в Сан-Дієго на зустрічі з військово-морським командуванням родичі моряків прямо заявили, що їхні близькі "на межі".

Одна з жінок розповіла, що того ж дня її чоловік надіслав їй повідомлення: "Сподіваюся, завтра він не прокинеться".

Авіаносець "Лінкольн" перебуває в морі рекордно довго Фото: З відкритих джерел

Родини моряків вимагали пояснень від керівництва військово-морського флоту, яке на зборах представляли виконувач обов’язків міністра військово-морських сил Хун Цао та інші високопоставлені посадовці.

Як повідомила газета, одна з жінок, які були присутні на зустрічі, заявила Цао, що військово-морський флот "підірвав довіру між нами та керівництвом".

ЗМІ повідомляють, що на борту авіаносця вдалося запобігти кільком спробам самогубства. Аннабель Лома розповіла журналістам, що її чоловік намагався стрибнути за борт після того, як його перебування в морі постійно затягувалося.

"Він наляканий. Він думає, що його звільнять з ганьбою, і через те, що він вигорів, його 13-річна кар’єра буде зруйнована в одну мить", — сказала вона.

У статті наводилися слова дружини іншого моряка, чий чоловік був причетний до окремого інциденту на борту "Лінкольна", коли він завадив іншому члену екіпажу стрибнути за борт, схопив його та затягнув назад на палубу.

Майк Левін, член Конгресу від Демократичної партії від штату Каліфорнія, заявив, що умови на борту військового корабля, який рекордно довго бере участь у бойових діях проти Ірану, стали нестерпними. Він прямо заявив, що п’ятитисячний екіпаж змушений тіснитися в тісних каютах, митися в запліснявілих душових, користуватися зламаними туалетами і навіть не мати можливості випрати речі місяцями.

Моряки показали рідним, чим їх годують на борту Фото: Соцсети

"Тривалі періоди без гарячої води, харчування, що складається з половини чашки рису та двох коржів. Ні мила, ні дезодоранту, ні зубної пасти", — сказав Левін.

Джейсон Кроу, член Конгресу від Демократичної партії від штату Колорадо, колишній армійський рейнджер, який служив в Афганістані та Іраку, попередив, що навантаження на військовослужбовців та їхні сім’ї на авіабазі "Лінкольн" "зростає з кожним тижнем".

Чому авіаносець США так довго перебуває в морі

Нинішня критична ситуація назрівала протягом кількох місяців. Військовий корабель покинув Сан-Дієго 21 листопада і спочатку мав прямувати до Тихого океану, але був перенаправлений на Близький Схід після початку американо-ізраїльської війни з Іраном.

З того часу екіпаж чисельністю понад 5000 осіб провів на суші лише два дні: на Гуамі в грудні та в Омані в липні. Планувалося, що операція завершиться в травні, але її кілька разів продовжували на тлі війни проти Ірану, що триває.

У квітні розгорілася хвиля критики щодо жахливих умов на борту авіаносця. З’явилися фотографії неякісної та нормованої їжі; так, один моряк написав дружині, що молока не бачив уже три місяці.

Моряків майже не годують на борту авіаносця Фото: Соцсети

Також надходять повідомлення про нестачу води, запліснявілі душові та поламані пральні машини. Рідні намагалися надіслати морякам посилки, але вони поки що не дійшли до адресатів.

Моряк поскаржився, що їх годують сухим хлібом Фото: Соцсети

Міністр оборони Піт Хегсет назвав ці повідомлення "черговими фейковими новинами".

Газета The Guardian звернулася до ВМС США за коментарем щодо повідомлень про спроби стрибнути за борт. Після публікації статті представник ВМС відповів, що їм відомо про те, що "тривалі відрядження чинять значний тиск на наших військовослужбовців та їхні сім’ї, і ми вдячні їм за стійкість та жертви, на які вони йдуть".

Офіційний представник заявив, що здоров’я та благополуччя кожного моряка з корабля "Лінкольн" є пріоритетом: "На підставі інформації, що є у розпорядженні командування, ми не виявили збільшення кількості повідомлень про суїцидальні думки або спроби самогубства на борту корабля".

Він визнав, що війна порушила роботу традиційних центрів постачання, але додав, що "оперативна інформація з корабля підтверджує постійний доступ до чистої води, справних кондиціонерів та здорового харчування".

Нагадаємо, раніше екіпаж ще одного авіаносця USS Gerald R. Ford скаржився, що за 240 днів у морі на борту почали виходити з ладу туалети.

Також на борту авіаносця "Форд" сталася пожежа, після чого морякам довелося спати на підлозі.