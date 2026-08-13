Моряки готовы спрыгнуть за борт: на авианосце США назрел кризис за 9 месяцев в море (фото)

Моряки авианосца USS Abraham Lincoln пытались спрыгнуть за борт во время длительного развертывания. Команда провела рекордные 250 дней подряд, не сходя на берег.

Семьи военнослужащих и члены Конгресса бьют тревогу по поводу обостряющегося кризиса психического здоровья на борту авианосца USS Abraham Lincoln, поскольку 5000 моряков и морских пехотинцев находятся в рекордной морской командировке, связанной с войной с Ираном. Они не сходили на твердую землю уже девять месяцев, пишет The Guardian.

Две ведущие специализированные американские военные газеты, Navy Times и Stars and Stripes, сообщают о многочисленных попытках моряков спрыгнуть за борт, поскольку плохие условия и психологическое напряжение на борту авианосца "Линкольн" достигли критической точки. Экипаж находится в море уже девятый месяц и провел 250 дней подряд, не высадившись на берег – это рекорд для авианосца в современную эпоху.

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13 августа в Сан-Диего на встрече с военно-морским командованием семьи моряков прямо заявили, что их близкие "на грани".

Одна из женщин, рассказала, что в тот же день ее муж написал ей сообщение: "Надеюсь, завтра он не проснется".

Авианосец "Линкольн" находится в море рекордный срок Фото: Из открытых источников

Семьи моряков требовали объяснений от руководства военно-морского флота, которое на собрании представляли исполняющий обязанности министра военно-морских сил Хун Цао и другие высокопоставленные должностные лица.

Как сообщила газета, одна из женщин, присутствовавших на встрече, заявила Цао, что военно-морской флот "подорвал доверие между нами и руководством".

СМИ говорят, что на борту авианосца удалось предотвратить несколько попыток самоубийства. Аннабель Лома рассказала журналистам, что ее муж пытался прыгнуть за борт после того, как его пребывание в море постоянно затягивалось.

"Он напуган. Он думает, что его уволят с позором, и из-за того, что он выгорел, его 13-летняя карьера будет разрушена в одно мгновение", — сказала она.

В статье цитировались слова жены другого моряка, чей муж был замешан в отдельном инциденте на борту "Линкольна", когда он помешал другому члену экипажа спрыгнуть за борт, схватил его и затащил обратно на палубу.

Майк Левин, член Конгресса от Демократической партии от Калифорнии, заявил, что условия на борту военного корабля, который рекордно долго участвует в боевых действиях против Ирана, стали невыносимыми. Он прямо заявил, что пятитысячный экипаж вынужден ютится в тесных каютах, мыться в заплесневелых душевых, пользоваться сломанными туалетами и даже не иметь возможность постирать вещи месяцами.

Моряки показали родным, чем их кормят на борту Фото: Соцсети

"Длительные периоды без горячей воды, питание, состоящее из половины чашки риса и двух лепешек. Ни мыла, ни дезодоранта, ни зубной пасты", — сказал Левин.

Джейсон Кроу, член Конгресса от Демократической партии от штата Колорадо, бывший армейский рейнджер, служивший в Афганистане и Ираке, предупредил , что нагрузка на военнослужащих и их семьи на авиабазе "Линкольн" "нарастает с каждой неделей".

Почему авианосец США так долго находится в море

Нынешняя критическая ситуация назревала в течение нескольких месяцев. Военный корабль покинул Сан-Диего 21 ноября и первоначально предназначался для Тихого океана, но был перенаправлен на Ближний Восток после начала американо-израильской войны с Ираном.

С тех пор экипаж численностью более 5000 человек провел на суше всего два дня: в Гуаме в декабре и в Омане в июле. Планировалось, что операция завершится в мае, но она несколько раз продлевалась на фоне продолжающейся войны против Ирана.

В апреле разразилась волна критики в адрес ужасных условий на борту авианосца. Появились фотографии некачественной и нормированной еды, так, один моряк написал жене, что молока не видел уже три месяца.

Моряков почти не кормят на борту авианосца Фото: Соцсети

Также есть сообщения о нехватке воды, заплесневелых душевых и сломанных стиральных машинах. Родные пытались отправить морякам посылки, но до адресатов они пока не дошли.

Моряк пожаловался, что их кормят всухомятку Фото: Соцсети

Министр войны Пит Хегсет назвал эти сообщения "очередными фейковыми новостями".

Газета The Guardian обратилась в ВМС США за комментарием по поводу сообщений о попытках прыгнуть за борт. После публикации статьи представитель ВМС ответил, что им известно о том, что "длительные командировки оказывают значительное давление на наших военнослужащих и их семьи, и мы благодарны им за стойкость и жертвы, которые они приносят".

Официальный представитель заявил, что здоровье и благополучие каждого моряка с корабля "Линкольн" являются приоритетом: "На основании имеющейся у командования информации мы не выявили увеличения числа сообщений о суицидальных мыслях или попытках самоубийства на борту корабля".

Он признал, что война нарушила работу традиционных центров снабжения, но добавил, что "текущая информация с корабля подтверждает постоянный доступ к чистой воде, работающим кондиционерам и здоровому питанию".

Напомним, ранее экипаж еще одного авианосца USS Gerald R. Ford жаловался, что за 240 дней в море на борту начали выходить из строя туалеты.

Также на борту авианосца "Форд" произошел пожар, после чего морякам пришлось спать на полу.