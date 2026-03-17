Остались без коек и чистого белья: на борту авианосца США у берегов Ирана вспыхнул пожар

По словам моряков, пожар на американском авианосце продолжался несколько часов. Авианосец "Джеральд Форд" находится в командировке уже десятый месяц и пробудет в море по меньшей мере до мая. Но теперь морякам придется спать на полу.

USS Gerald R. Ford прибыл на Ближний Восток из Карибского бассейна для поддержки американских войск в операции "Эпическая ярость" против Ирана. Но теперь это будет сложнее, так как моряки лишились коек, пишет NY Times.

Пожар начался в главном прачечном отсеке корабля в прошлый четверг. К моменту его тушения более 600 моряков и членов экипажа лишились своих кроватей и с тех пор ночуют на полу и столах, сообщили официальные лица. Сам пожар тушили почти двое суток.

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что двум морякам была оказана медицинская помощь в связи с "травмами, не представляющими угрозы для жизни". Находившиеся на борту корабля сообщили, что десятки военнослужащих отравились дымом.

А из категории неопасных для жизни, но все же не идеальных ситуаций, следует отметить, что многие моряки не имеют возможности стирать белье с момента пожара.

Корабль, вместе со своими 4500 моряками и летчиками-истребителями, находился в Средиземном море 24 октября, когда министр обороны Пит Хегсет приказал ему направиться в Карибское море, чтобы усилить давление президента Трампа на Николаса Мадуро, лидера Венесуэлы, до его захвата.

Из Карибского бассейна авианосец срочно направился на Ближний Восток для участия в американо-израильской войне против Ирана, которая продолжается уже третью неделю.

Разговаривать с моряками на борту авианосцев сложно даже в самых благоприятных условиях. Во время войны корабли и военные базы, участвующие в операциях, "уходят в тень", что ограничивает возможности военнослужащих общаться с внешним миром. Официальные лица и моряки, опрошенные для этой статьи, говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены выступать публично.

Авианосец "Форд" находится в море уже десятый месяц. Если он останется в море до середины апреля, то побьет рекорд по продолжительности пребывания в море авианосца после войны во Вьетнаме. Этот рекорд, составляющий 294 дня, был установлен авианосцем "Авраам Линкольн" в 2020 году.

Членам экипажа авианосца "Форд" сообщили, что их развертывание, вероятно, продлится до мая, что составит целый год в море, вдвое превышающий обычную продолжительность развертывания авианосца.

Войны в Ираке и Афганистане держали авианосцы в боевом дежурстве по девять месяцев за раз, иногда немного дольше. Однако обычно дежурства не продлеваются более чем на шесть месяцев. По словам экспертов ВМС, более длительные дежурства крайне затруднительны как для корабля, так и для экипажа.

"Корабли тоже устают и изнашиваются в ходе длительных походов. Нельзя эксплуатировать корабль так долго и в таких интенсивных условиях и ожидать, что он и его экипаж будут работать на пике своих возможностей ", — сказал контр-адмирал Джон Ф. Кирби, отставной офицер ВМС, занимавший должность пресс-секретаря Пентагона и представителя по вопросам национальной безопасности в администрации Джо Байдена.

Военно-морские силы не ответили на запрос о комментарии. Центральное командование заявило в своем заявлении, что пожар "не причинил ущерба силовой установке корабля, и авианосец остается полностью боеспособным".

Военный чиновник заявил, что Пентагон осведомлен о том, что авианосец достигает предела своих возможностей в условиях развертывания. Он сказал, что авианосец USS George HW Bush готовится к отправке на Ближний Восток и, вероятно, заменит авианосец Ford.

Напомним, пожар на борту USS Gerald R. Ford стал не первой проблемой. Ранее новейший авианосец США столкнулся с проблемами с водопроводом и канализацией. Причем есть подозрения, что сами моряки устроили так, что 650 туалетов вышли из строя.