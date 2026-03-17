Залишилися без ліжок і чистої білизни: на борту авіаносця США біля берегів Ірану спалахнула пожежа

За словами моряків, пожежа на американському авіаносці тривала кілька годин. Авіаносець "Джеральд Форд" перебуває у відрядженні вже десятий місяць і пробуде в морі щонайменше до травня. Але тепер морякам доведеться спати на підлозі.

USS Gerald R. Ford прибув на Близький Схід з Карибського басейну для підтримки американських військ в операції "Епічна лють" проти Ірану. Але тепер це буде складніше, оскільки моряки позбулися ліжок, пише NY Times.

Пожежа почалася в головному пральному відсіку корабля минулого четверга. До моменту її гасіння понад 600 моряків і членів екіпажу позбулися своїх ліжок і відтоді ночують на підлозі та столах, повідомили офіційні особи. Саму пожежу гасили майже дві доби.

Центральне командування збройних сил США повідомило, що двом морякам було надано медичну допомогу у зв'язку з "травмами, що не становлять загрози для життя". Ті, хто перебував на борту корабля, повідомили, що десятки військовослужбовців отруїлися димом.

Відео дня

А з категорії безпечних для життя, але все ж таки не ідеальних ситуацій, слід зазначити, що багато моряків не мають змоги прати білизну з моменту пожежі.

Корабель, разом зі своїми 4500 моряками і льотчиками-винищувачами, перебував у Середземному морі 24 жовтня, коли міністр оборони Піт Гегсет наказав йому попрямувати в Карибське море, щоб посилити тиск президента Трампа на Ніколаса Мадуро, лідера Венесуели, до його захоплення.

З Карибського басейну авіаносець терміново попрямував на Близький Схід для участі в американо-ізраїльській війні проти Ірану, яка триває вже третій тиждень.

Розмовляти з моряками на борту авіаносців складно навіть у найсприятливіших умовах. Під час війни кораблі та військові бази, що беруть участь в операціях, "йдуть у тінь", що обмежує можливості військовослужбовців спілкуватися із зовнішнім світом. Офіційні особи і моряки, опитані для цієї статті, говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені виступати публічно.

Авіаносець "Форд" перебуває в морі вже десятий місяць. Якщо він залишиться в морі до середини квітня, то поб'є рекорд за тривалістю перебування в морі авіаносця після війни у В'єтнамі. Цей рекорд, що становить 294 дні, був встановлений авіаносцем "Авраам Лінкольн" 2020 року.

Членам екіпажу авіаносця "Форд" повідомили, що їхнє розгортання, ймовірно, триватиме до травня, що становитиме цілий рік у морі, який удвічі перевищує звичайну тривалість розгортання авіаносця.

Війни в Іраку та Афганістані тримали авіаносці в бойовому чергуванні по дев'ять місяців за раз, іноді трохи довше. Однак зазвичай чергування не подовжуються більш ніж на шість місяців. За словами експертів ВМС, триваліші чергування вкрай скрутні як для корабля, так і для екіпажу.

"Кораблі теж втомлюються і зношуються під час тривалих походів. Не можна експлуатувати корабель так довго і в таких інтенсивних умовах і очікувати, що він і його екіпаж працюватимуть на піку своїх можливостей", — сказав контр-адмірал Джон Ф. Кірбі, відставний офіцер ВМС, який обіймав посаду прессекретаря Пентагону і представника з питань національної безпеки в адміністрації Джо Байдена.

Військово-морські сили не відповіли на запит про коментар. Центральне командування заявило у своїй заяві, що пожежа "не завдала шкоди силовій установці корабля, і авіаносець залишається повністю боєздатним".

Військовий чиновник заявив, що Пентагон обізнаний про те, що авіаносець досягає межі своїх можливостей в умовах розгортання. Він сказав, що авіаносець USS George HW Bush готується до відправки на Близький Схід і, ймовірно, замінить авіаносець Ford.

Нагадаємо, пожежа на борту USS Gerald R. Ford стала не першою проблемою. Раніше новітній авіаносець США зіткнувся з проблемами з водопроводом і каналізацією. Причому є підозри, що самі моряки влаштували так, що 650 туалетів вийшли з ладу.