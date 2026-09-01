Иран впервые за долгое время запустил баллистику по Иордании: под прицелом авиабазы США, — СМИ

Сообщается о мощных взрывах вблизи иорданской авиабазы ​​Муваффак Салти, при этом зафиксированы как перехваты, так и попадания ракет.

Под атакой оказалась и авиабаза принца Хасана на востоке Иордании, сообщает Clash Report.

США 1 сентября нанесли новые авиаудары по иранским целям, что грозит эскалацией шестимесячного конфликта, который привел к росту мировых цен на энергоносители и серьезно подорвал популярность президента Дональда Трампа внутри страны.

Удары последовали за перестрелкой в ​​выходные — первой с июля — и после того, как в понедельник были атакованы два танкера, выходившие из Ормузского пролива, который Иран фактически закрыл для судоходства. Фьючерсы на нефть марки Brent, уже выросшие на 2% за день, подскочили еще почти на 2% на фоне этих сообщений.

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Reuters сообщает, что Тегеран оставался непреклонен, предупреждая, что не допустит экспорта нефти из Персидского залива, несмотря на угрозу Трампа нанести Ирану "жесткий" удар, а также предупреждение министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон собирается ввести новые санкции.

США заявили, что в полдень ударили по иранскому острову Кешм, портам Бандар-Аббас и Чабахар. Иранские СМИ также сообщили, что был атакован гражданский аэропорт в Джирофте на юге Ирана.

Трамп заявил в своем аккаунте в социальных сетях, что если Иран ответит на атаку, то США нанесут "еще один удар, гораздо более сильный и масштабный".

КСИР заявил, что США "пожалеют о своих новых атаках".

Посольство США в Катаре призвало американцев, находящихся в настоящее время на Ближнем Востоке, проявлять "повышенную бдительность и быть в курсе возможных отмен рейсов, закрытия воздушного пространства и сбоев в транспортном сообщении".

Напомним, стало известно, что 6000 моряков остаются заблокированными в Ормузском проливе. Агентство ООН подтвердило как минимум 70 нападений на международные суда с начала войны 28 февраля, в результате которых погибли 19 моряков.

Также кризис начался на американских авианосцах. Там кончается еда, сломались туалеты, прачечные и душевые. Моряки в таком отчаянии, что буквально готовы спрыгнуть за борт.