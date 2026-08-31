США нанесли удар по иранскому острову Ларак: Иран в ответ запустил ракеты (видео)

Армия США нанесла удар по иранскому острову Ларак, на котором находились ракетные установки КСИР. В ответ Иран нанёс ракетно-дроновый удар по авиабазам США в Иордании.

Источники в администрации Белого дома сообщают, что им удалось перехватить все цели иранцев в небе над Иорданией. Об этом сообщает Fox News.

Издание Al Jazeera сообщает, что армия США нанесла удар, когда бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовились запустить ракеты с морскими минами в направлении Ормузского пролива.

Источники в Белом доме сообщают, что цели на острове Ларак были поражены. Иранские власти не комментируют последствия атак американской армии.

В то же время в сети появились кадры сбития иранских баллистических ракет над Иорданией. По сообщениям местных СМИ, на обеих авиабазах США в Иордании прозвучала воздушная тревога.

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Реакция Ирана на удар США: что известно о последствиях

Ночью Отдел по связям с общественностью КСИР сообщил, что нанес массированный ракетно-дроновый удар в ответ на действия США. В КИР отмечают, что целями атаки были объекты технического обслуживания и места дислокации вражеских истребителей на иорданских авиабазах армии США "Малик Хусейн" и "Аль-Азрак".

"В ответ на воздушное нападение американо-израильского врага на остров Ларк, в рамках операции "Наказание агрессора", в ходе комбинированной ракетно-дроновой операции под кодовым названием "Я, Мухаммед ибн Абдулла (мир ему)", были уничтожены объекты технического обслуживания и места дислокации вражеских истребителей на двух американских авиабазах "Малик Хусейн" и "Аль-Азрак" в Иордании, что нанесло им значительный ущерб", — цитирует заявление КВИР иранское агентство Tansim News.

Ранее Фокус сообщал о том, почему Иран уже более полугода не представляет нового верховного лидера. Его длительное отсутствие начинает вызывать беспокойство даже среди сторонников режима.

Впоследствии стало известно, что 6000 моряков остаются заблокированными в Ормузском проливе. Агентство ООН подтвердило как минимум 70 нападений на международные суда с начала войны 28 февраля, в результате которых погибли 19 моряков.