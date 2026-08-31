США завдали удару по іранському острову Ларак: Іран запустив у відповідь ракети (відео)

Армія США завдала удару по іранському острову Ларак, на якому перебували ракетні установки КВІР. У відповідь Іран здійснив ракетно-дроновий удар по авіабазах США в Йорданії.

Джерела в адміністрації Білого дому говорять, що їм вдалося перехопити всі цілі іранців над небом Йорданії. Про це повідомляє Fox News.

Видання Al Jazeera вказує, що армія США завдала удару, коли бійці Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) готувалися запустити ракети з морськими мінами у напрямку Ормузької протоки.

Джерела в Білому домі говорять, що цілі на острові Ларак були вражені. Іранська влада не коментує наслідки атак американської армії.

Водночас у мережі опублікували кадри збиття іранських балістичних ракет над небом Йорданії. За повідомленнями місцевих ЗМІ, на обох авіабазах США в Йорданії лунала повітряна тривога.

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Відповідь Ірана на удар США: що відомо про наслідки

Уночі Відділ зв'язків з громадськістю Корпусу вартових ісламської революції повідомив, що здійснив масований ракетно-дроновий удар у відповідь на дії США. У КВІР вказують, що цілями атаки були об'єкти технічного обслуговування та місця дислокації ворожих винищувачів на йорданських авіабазах армії США "Малік Хусейн" та "Аль-Азрак".

"У відповідь на повітряний напад американсько-ізраїльського ворога на острів Ларк, у рамках операції "Покарання агресора", у комбінованій ракетно-дроновій операції під кодовою назвою "Я, Мухаммед ібн Абдулла (мир йому)", знищили об'єкти технічного обслуговування та місця дислокації ворожих винищувачів на двох американських авіабазах "Малік Хусейн" та "Аль-Азрак" в Йорданії, завдавши їм значних збитків", — цитує заяву КВІР іранське агентство Tansim News.

Раніше Фокус повідомляв про те, чому Іран понад пів року не показує нового верховного лідера. Його тривала відсутність починає викликати занепокоєння навіть серед прихильників режиму.

Згодом стало відомо, що 6000 моряків залишаються заблокованими в Ормузькій протоці. Агентство ООН підтвердило щонайменше 70 нападів на міжнародні судна з початку війни 28 лютого, внаслідок яких загинули 19 моряків.