Таємниця Моджтаби Хаменеї: чому Іран понад пів року не показує нового верховного лідера

Моджтаба Хаменеї, який очолив Іран після загибелі свого батька на початку війни, вже шість місяців не з'являється на публіці. Його тривала відсутність починає викликати занепокоєння навіть серед прихильників режиму.

За цей час влада не оприлюднила жодної його фотографії, відеозапису чи аудіозвернення, але чиновники кажуть, що він продовжує керувати країною. Про це повідомляє Reuters.

Високопоставлені чиновники та інші представники керівництва пояснюють відсутність Хаменеї побоюваннями щодо його можливого вбивства. За їхніми словами, він регулярно проводить зустрічі з ключовими посадовцями, отримує всі важливі доповіді та ухвалює остаточні рішення з усіх принципових питань.

Тим часом опоненти влади відкрито ставлять питання, чи живий Хаменеї та чи справді він бере участь в управлінні державою. Вони говорять, що поява чи певна публічна активність лідера дала "більше впененості" іранцям.

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Непублічність Моджтаби Хаменеї ставить під питання, чи досі він живий Фото: з відкритих джерел

Представник "Басідж", який попросив не називати його імені через чутливість теми, вважає Хаменеї живим і таким, що продовжує ухвалювати ключові рішення. За його словами, відсутність навіть фотографії лідера негативно впливає на моральний стан суспільства та не відповідає інтересам Ірану.

Серед іранців, які виступають проти нинішньої владної системи або прагнуть масштабних реформ, оцінки ще жорсткіші.

"Звідки ми знаємо, що Моджтабу не вбили? Нелогічно, що немає жодного доказу того, що він живий, не кажучи вже про підтвердження його участі в ухваленні рішень", — сказав Шахрох, підприємець із Тегерана.

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ЗМІ вказують, що попри війну проти США й Ізраїлю, але Тегеран усе ще "здатним протистояти". Нині політична система Ірану збереглася, адже політичне й військове керівництво продовжує діяти в межах вертикалі, лояльної до теократичної ідеології.

"Корпус вартових Ісламської революції, який і раніше мав значний вплив, посилив свої позиції від самого початку війни. За словами джерел, він залишається центральною силою стратегічного управління в оновленій системі влади, побудованій навколо Вищої ради національної безпеки. До цього кола входять командири Корпусу вартових революції, а також провідні політики, зокрема президент Пезешкіан і спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф", — йдеться в матеріалі видання.

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Кілька високопоставлених джерел в Ірані заявили, що Хаменеї справді бере повноцінну участь в обговоренні важливих питань і має останнє слово щодо ключових рішень. Один із високопоставлених іранських чиновників повідомив, що безпосередньо контактувати з Хаменеї особисто може лише невелика кількість посадовців.

Водночас людина, близька до оточення Хаменеї, заявила, що його здоров'я значно покращилося. За її словами, він залишається розумово гострим і бере участь в ухваленні рішень.

За оцінкою експертів, головна небезпека полягає в тому, що тривала відсутність Хаменеї може посилити боротьбу між різними угрупованнями всередині режиму. Особливо критично це може проявитися у разі необхідності ухвалити рішення про переговори зі США або продовження війни.

Раніше Фокус повідомляв про те, чому Моджтаба Хаменеї не з'являється на публіці. Це приховується, але він отримав настільки важкі травми під час обстрілу, що просто не може з'явитися на публіці.

Згодом стало відомо, де може перебувати Моджтаба Хаменеї. Він спілкується за допомогою повідомлень, які передає правляча верхівка Ірану.