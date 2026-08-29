Тайна Моджтабы Хаменеи: почему Иран более полугода не показывает нового верховного лидера

Моджтаба Хаменеи, возглавивший Иран после гибели своего отца в начале войны, уже шесть месяцев не появляется на публике. Его длительное отсутствие начинает вызывать беспокойство даже среди сторонников режима.

За это время власти не обнародовали ни одной его фотографии, видеозаписи или аудиообращения, но чиновники заявляют, что он продолжает руководить страной. Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленные чиновники и другие представители руководства объясняют отсутствие Хаменеи опасениями относительно его возможного убийства. По их словам, он регулярно проводит встречи с ключевыми должностными лицами, получает все важные доклады и принимает окончательные решения по всем принципиальным вопросам.

Между тем оппоненты власти открыто задают вопросы: жив ли Хаменеи и действительно ли он участвует в управлении государством. Они говорят, что появление лидера или его определенная публичная активность придали иранцам "больше уверенности".

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Скрытность Моджтабы Хаменеи заставляет усомниться в том, жив ли он до сих пор Фото: из открытых источников

Представитель "Басидж", попросивший не называть его имени в связи с деликатностью темы, считает, что Хаменеи жив и продолжает принимать ключевые решения. По его словам, отсутствие даже фотографии лидера негативно сказывается на моральном состоянии общества и не соответствует интересам Ирана.

Среди иранцев, выступающих против нынешней системы власти или стремящихся к масштабным реформам, оценки ещё более резкие.

"Откуда мы знаем, что Моджтабу не убили? Нелогично, что нет ни одного доказательства того, что он жив, не говоря уже о подтверждении его участия в принятии решений", — сказал Шахрох, предприниматель из Тегерана.

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СМИ отмечают, что, несмотря на войну против США и Израиля, Тегеран по-прежнему "способен сопротивляться". В настоящее время политическая система Ирана сохранилась, поскольку политическое и военное руководство продолжает действовать в рамках вертикали, лояльной к теократической идеологии.

"Корпус стражей Исламской революции, который и раньше обладал значительным влиянием, укрепил свои позиции с самого начала войны. По словам источников, он остается центральной силой стратегического управления в обновленной системе власти, построенной вокруг Высшего совета национальной безопасности. В этот круг входят командиры Корпуса стражей революции, а также ведущие политики, в частности президент Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф", — говорится в материале издания.

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Несколько высокопоставленных источников в Иране заявили, что Хаменеи действительно принимает полноценное участие в обсуждении важных вопросов и имеет право последнего слова при принятии ключевых решений. Один из высокопоставленных иранских чиновников сообщил, что напрямую контактировать с Хаменеи лично может лишь небольшое количество должностных лиц.

В то же время человек, близкий к окружению Хаменеи, заявил, что его здоровье значительно улучшилось. По её словам, он по-прежнему обладает ясным умом и участвует в принятии решений.

По оценке экспертов, главная опасность заключается в том, что длительное отсутствие Хаменеи может усилить борьбу между различными группировками внутри режима. Особенно остро это может проявиться в случае необходимости принять решение о переговорах с США или о продолжении войны.

Ранее Фокус сообщал о том, почему Моджтаба Хаменеи не появляется на публике. Это скрывается, но он получил настолько тяжёлые травмы во время обстрела, что просто не может появиться на публике.

Впоследствии стало известно, где может находиться Моджтаба Хаменеи. Он общается с помощью сообщений, которые передает правящая верхушка Ирана.