Лидер Ирана бежал в Россию или прячется в бункере: разведки гадают, где Моджтаба Хаменеи

Моджтаба Хаменеи возглавил Иран в этом году после смерти своего отца. Аятолла Али Хаменеи был убит в результате ракетных ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. И с этого момента его ни разу не видели вживую. Он общается посредством сообщений, которые передает правящая верхушка Ирана.

"Государство, находящееся на грани ядерной войны, – по крайней мере, теоретически – возглавляет человек, о котором никто ничего не знает и которого не видели на публике. Честно говоря, это хаос", — говорят журналистам Daily Mail сотрудники разных разведок, в том числе израильского Моссада.

Прошло уже более пяти месяцев с тех пор, как бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Вместе с ним были убиты его дочь, внук (пол не разглашается), зять и невестка.

Среди пострадавших оказался старший сын Хаменеи и, как выяснилось, его наследник Моджтаба Хаменеи, 56 лет, который якобы получил серьезные и обезображивающие травмы лица, а также значительные повреждения одной или обеих ног в результате авиаудара. Он занял пост своего отца 9 марта и не появлялся на публике.

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Моджтаба Хаменеи со своим отцом Фото: Соцсети

Он даже не выпустил предварительно записанное видео или аудио. Вместо этого ведущий государственного телеканала зачитал вслух заявление, которое, как утверждалось, он написал сам, в то время как на экране отображалась статичная фотография нового Верховного лидера.

Моджтаба пропустил похороны своего отца 4 июля (режим сослался на "соображения безопасности"). Он также не обратился к нации по случаю иранского праздника Новруз 20 марта, нарушив 30-летнюю традицию – его отец всегда выступал с новогодним обращением по телевидению.

На прошлой неделе Вашингтон возобновил авиаудары по иранским военным объектам после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по танкерам, проходившим через Ормузский пролив. А Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "надерет Ирану задницу".

И даже во время такого острого кризиса, молчание продолжается.

"Весьма сомнительно, что Моджтаба Хаменеи в настоящее время жив или, по крайней мере, функционирует в полную силу", — сказал бывший сотрудник Моссада, ныне работающий в Иерусалимском центре безопасности и внешней политики (JCFA).

"Его отсутствие на похоронах отца весьма показательно. Хотя на церемонии присутствовали высокопоставленные представители иранского режима, включая его собственных братьев, Моджтабы нигде не было видно. В шиитской традиции и иранской культуре похороны отца — священный долг. Его отсутствие напрямую указывает на неспособность присутствовать, а не на оперативную осторожность", — считает разведчик.

Почему Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике — основные версии

Источники в США считают, что если Моджтаба жив, то, скорее всего, он находится в строго охраняемом, скрытом месте, вероятно, под землей.

Выдвигались самые разные предположения: от туннелей под Тегераном до бункера недалеко от священного города Кум, но никто не знает наверняка.

"Несмотря на пять месяцев непрерывных бомбардировок, разведывательные службы исходят из предположения, что иранский режим по-прежнему сохраняет несколько надежных подземных убежищ", — сообщил западный источник в сфере безопасности.

Моджтаба Хаменеи ни разу не появлялся на публике с февраля и может быть в РФ Фото: IRNA

Первая версия о том, где Моджтаба Хаменеи, распространяется в Иране. Высокопоставленные чиновники говорят, что он ранен и потому не показывается на глаза, но управляет делами из укрытия.

21 июля президент Масуд Пезешкиан заявил, что Моджтаба идет на поправку.

"Уровень взаимодействия с нашим дорогим Верховным Лидером растет с каждым днем ​​и должен расти, чтобы мы могли решать наши проблемы под его руководством", — сказал Пезешкиан.

Вторая теория гласит, что он бежал в Россию, которая имеет давнюю "традицию" укрывать иностранных диктаторов: от бывшего сирийского лидера Башара Асада до украинского президента Виктора Януковича.

Третья теория: Хаменеи находится в коме и не способен выполнять даже элементарные обязанности. Источники считают, что заявления от его имени составляются Ахмадом Вахиди, главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции, и его коллегами-генералами.

Если Моджтаба жив, считается, что он общается посредством записок, написанных на "маленьких клочках бумаги", которые передаются через цепочку курьеров, причем каждый человек знает только звено, непосредственно предшествующее и следующее за ним. Сотрудники Моссада сравнивают эту систему с той, которую использовал Усама бен Ладен, чтобы ускользнуть от американской разведки.

Независимо от местонахождения Моджтабы, реальная власть в Иране сейчас находится в руках Корпуса стражей исламской революции, и так было уже довольно давно.

КСИР контролируют весь Иран и Хаменеи им просто не нужен Фото: NurPhoto Agency

КСИР — это не просто военная структура; это разведывательная, политическая и экономическая империя, внедренная во все сферы — от строительства и энергетики до банковского дела и телекоммуникаций, а также контролирующая региональную сеть иранских ставленников.

"В Тегеране фактически произошла смена власти, — говорит бывший сотрудник Моссада. — Истинным центром тяжести сейчас является хунта, в состав которой входят Вахиди и высшее руководство Корпуса стражей исламской революции. Священнослужителей систематически оттесняют на периферию. Корпус стражей исламской революции делает вид, что выполняет приказы Моджтабы, чтобы сохранить видимость преемственности; на самом деле КСИР управляет всем процессом", .

Но Иран постоянно раздирают междоусобицы. Наряду с лагерем Вахиди/КСИР, также участвующим в конфликте и формирующим свою собственную фракцию, находятся министр иностранных дел Аббас Арагчи и президент Пезешкиан, которые составляют дипломатический и правительственный лагерь. И они все ссорятся.

Правда заключается в том, что, скорее всего, после окончания войны одна из этих фракций одержит победу над остальными и будет править Ираном.

Как отмечают иранские журналисты-оппозиционеры: "Раньше мы говорили о внутренних баталиях между сторонниками жесткой линии и реформаторами, придерживающимися сравнительной линии. Но реформаторов больше нет. Теперь будет только противостояние сторонников жесткой линии".

Напомним, президент США Дональд Трамп время от времени заявляет, что ведет переговоры с Ираном, но в Вашингтоне считают, что ему пора заменить переговорщиков: риэлтора Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.

А тем временем различные СМИ сообщают, что Моджтабы Хаменеи и вовсе нет в Иране. И находится он, скорее всего, в России по приглашению Путина.