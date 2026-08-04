Лідер Ірану втік до Росії чи переховується в бункері: розвідки гадають, де перебуває Моджтаба Хаменеї

Моджтаба Хаменеї очолив Іран цього року після смерті свого батька. Аятолла Алі Хаменеї загинув у результаті ракетних ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого. І з того часу його жодного разу не бачили наживо. Він спілкується за допомогою повідомлень, які передає правляча верхівка Ірану.

"Державу, яка перебуває на межі ядерної війни — принаймні теоретично — очолює людина, про яку ніхто нічого не знає і яку ніхто не бачив на публіці. Чесно кажучи, це хаос", — кажуть журналістам Daily Mail співробітники різних розвідувальних служб, зокрема ізраїльського Моссаду.

Минуло вже понад п’ять місяців з того часу, як загинув колишній верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Разом із ним було вбито його дочку, онука (стать не розголошується), зятя та невістку.

Серед постраждалих опинився старший син Хаменеї та, як з’ясувалося, його спадкоємець Моджтаба Хаменеї, 56 років, який, як стверджується, отримав серйозні травми обличчя, що призвели до знівечення зовнішності, а також значні ушкодження однієї або обох ніг внаслідок авіаудару. Він обійняв посаду свого батька 9 березня і не з’являвся на публіці.

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Моджтаба Хаменеї зі своїм батьком Фото: Соцсети

Він навіть не оприлюднив заздалегідь записане відео чи аудіо. Натомість ведучий державного телеканалу зачитав уголос заяву, яку, як стверджувалося, він написав сам, тоді як на екрані відображалася статична фотографія нового Верховного лідера.

Моджтаба пропустив похорон свого батька 4 липня (режим послався на "міркування безпеки"). Він також не звернувся до нації з нагоди іранського свята Новруз 20 березня, порушивши 30-річну традицію – його батько завжди виступав із новорічним зверненням по телебаченню.

Минулого тижня Вашингтон відновив авіаудари по іранських військових об’єктах після того, як Корпус вартових ісламської революції (КВІР) завдав ударів по танкерам, що проходили через Ормузьку протоку. А Дональд Трамп заявив, що Вашингтон "надеруть Ірану дупу".

І навіть під час такої гострої кризи мовчання триває.

"Дуже сумнівно, що Моджтаба Хаменеї наразі живий або, принаймні, діє на повну силу", — сказав колишній співробітник "Моссаду", який нині працює в Єрусалимському центрі безпеки та зовнішньої політики (JCFA).

"Його відсутність на похоронах батька є досить показовою. Хоча на церемонії були присутні високопоставлені представники іранського режиму, зокрема його власні брати, Моджтаби ніде не було видно. У шиїтській традиції та іранській культурі похорон батька — це священний обов’язок. Його відсутність прямо вказує на нездатність бути присутнім, а не на оперативну обережність", — вважає розвідник.

Чому Моджтаба Хаменеї не з’являвся на публіці — основні версії

Джерела у США вважають, що якщо Моджтаба живий, то, найімовірніше, він перебуває у суворо охоронюваному, прихованому місці, ймовірно, під землею.

Висувалися найрізноманітніші припущення: від тунелів під Тегераном до бункера неподалік від священного міста Кум, але ніхто не знає напевно.

"Незважаючи на п’ять місяців безперервних бомбардувань, розвідувальні служби виходять із припущення, що іранський режим, як і раніше, має кілька надійних підземних укриттів", — повідомило західне джерело у сфері безпеки.

Моджтаба Хаменеї жодного разу не з"являвся на публіці з лютого і, можливо, перебуває в РФ Фото: IRNA

В Ірані поширюється перша версія щодо того, де перебуває Моджтаба Хаменеї. Високопоставлені чиновники стверджують, що він поранений і тому не з’являється на публіці, але керує справами з укриття.

21 липня президент Масуд Пезешкіан заявив, що Моджтаба йде на поправку.

"Рівень взаємодії з нашим шановним Верховним Лідером зростає з кожним днем і має зростати, щоб ми могли вирішувати наші проблеми під його керівництвом", — сказав Пезешкіан.

Друга теорія стверджує, що він втік до Росії, яка має давню "традицію" надавати притулок іноземним диктаторам: від колишнього сирійського лідера Башара Асада до українського президента Віктора Януковича.

Третя теорія: Хаменеї перебуває в комі й не здатний виконувати навіть елементарні обов’язки. Джерела вважають, що заяви від його імені складаються Ахмадом Вахіді, головнокомандувачем Корпусу вартових ісламської революції, та його колегами-генералами.

Якщо Моджтаба живий, вважається, що він спілкується за допомогою записок, написаних на "маленьких клаптиках паперу", які передаються через ланцюжок кур’єрів, причому кожна людина знає лише ланку, що безпосередньо передує їй та йде за нею. Співробітники Моссаду порівнюють цю систему з тією, яку використовував Усама бен Ладен, щоб уникнути американської розвідки.

Незалежно від того, де перебуває Моджтаба, реальна влада в Ірані зараз перебуває в руках Корпусу вартових ісламської революції, і так було вже досить давно.

КСІР контролює весь Іран, і Хаменеї він просто не потрібен Фото: NurPhoto Agency

КСІР — це не просто військова структура; це розвідувальна, політична та економічна імперія, яка проникла в усі сфери — від будівництва та енергетики до банківської справи та телекомунікацій, а також контролює регіональну мережу іранських ставлеників.

"У Тегерані фактично відбулася зміна влади, — каже колишній співробітник Моссаду. — Справжнім центром ваги зараз є хунта, до складу якої входять Вахіді та вище керівництво Корпусу вартових ісламської революції. Духовенство систематично відтісняють на периферію. Корпус вартових ісламської революції вдає, що виконує накази Моджтаби, аби зберегти видимість спадкоємності; насправді КСІР керує всім процесом", .

Однак Іран постійно роздирають внутрішні конфлікти. Поряд із табором Вахіді/КСІР, який також бере участь у конфлікті та формує власну фракцію, є міністр закордонних справ Аббас Арагчі та президент Пезешкіан, які складають дипломатичний та урядовий табір. І вони всі сваряться.

Правда полягає в тому, що, найімовірніше, після закінчення війни одна з цих фракцій здобуде перемогу над іншими й буде керувати Іраном.

Як зазначають іранські журналісти-опозиціонери: "Раніше ми говорили про внутрішні суперечки між прихильниками жорсткої лінії та реформаторами, які дотримуються поміркованої лінії. Але реформаторів більше немає. Тепер буде лише протистояння прихильників жорсткої лінії".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп час від часу заявляє, що веде переговори з Іраном, але у Вашингтоні вважають, що йому пора замінити переговірників: ріелтора Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера.

А тим часом різні ЗМІ повідомляють, що Моджтаби Хаменеї взагалі немає в Ірані. І, найімовірніше, він перебуває в Росії на запрошення Путіна.