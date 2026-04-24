Происки оккультистов и травмы: почему Моджтаба Хаменеи не появляется на публике

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не публиковал аудио- или видеообращения с момента вступления в должность. Это скрывается, но он получил настолько тяжелые травмы во время обстрела, что просто не может появиться на публике.

56-летний Хаменеи "не хочет выглядеть уязвимым или слабым", — заявили четыре иранских чиновника газете New York Times , добавив, что одна из ног аятоллы "была прооперирована трижды, и он ожидает протез", а также ему сделали операцию на одной из рук.

"Его лицо и губы сильно обгорели, из-за чего ему трудно говорить, и ему потребуется пластическая операция", — сообщают инсайдеры.

Новые плакаты Моджтабы Хаменеи не будут публиковаться Фото: IRNA

Есть еще одна причина, почему Моджтаба Хаменеи не появляется на публике. Салар Велаятмадар, командующий Корпусом стражей исламской революции и член парламентской комиссии по национальной безопасности Ирана, заявил, что также не будут публиковаться новые изображения лидера Ирана. Причина в том, что враги могут использовать "оккультные науки", чтобы причинить ему вред.

Моджтаба Хаменеи находится в тайном месте и его не навещают высокопоставленные правительственные чиновники, опасаясь, что Израиль их выследит и убьет.

Большая часть решений в Иране сейчас делегируется генералам Тегерана, а не гражданским политическим лидерам.

"Сообщения ему пишутся от руки, запечатываются в конверты и передаются по живой цепочке от одного доверенного курьера к другому, которые путешествуют по автомагистралям и проселочным дорогам, на автомобилях и мотоциклах, пока не доберутся до его убежища. Его указания по различным вопросам поступают таким же образом", - объяснили инсайдеры.

Но при этом отмечается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан и министр здравоохранения Мохаммед-Реза Зафарганди "принимали участие в его лечении".

Ранее чиновники Дональда Трампа жаловались, что мирным переговорам препятствуют медленная коммуникация и неопределенность в отношении того, могут ли министр иностранных дел Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф выступать от имени своей страны.

Во вторник Трамп продлил двухнедельное перемирие на неопределенный срок, поскольку США ожидали ответа на последнее американское предложение, которое предусматривает прекращение обогащения урана и отказ от высокообогащенного урана.

Персона Моджтабы Хаменеи остается загадочной, как причины его затворничества. Ранее разведчики сообщали, что верховный лидер Ирана "очень болен".

Персона Моджтабы Хаменеи остается загадочной, как причины его затворничества. Ранее разведчики сообщали, что верховный лидер Ирана "очень болен".