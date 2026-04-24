Підступи окультистів і травми: чому Моджтаба Хаменеї не з'являється на публіці

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї не публікував аудіо- чи відеозвернення з моменту вступу на посаду. Це приховується, але він отримав настільки важкі травми під час обстрілу, що просто не може з'явитися на публіці.

56-річний Хаменеї "не хоче виглядати вразливим або слабким", — заявили чотири іранські чиновники газеті New York Times, додавши, що одна з ніг аятоли "була прооперована тричі, і він очікує на протез", а також йому зробили операцію на одній із рук.

"Його обличчя і губи сильно обгоріли, через що йому важко говорити, і йому знадобиться пластична операція", — повідомляють інсайдери.

Нові плакати Моджтаби Хаменеї не будуть публікуватися Фото: IRNA

Є ще одна причина, чому Моджтаба Хаменеї не з'являється на публіці. Салар Велаятмадар, командувач Корпусом вартових ісламської революції і член парламентської комісії з національної безпеки Ірану, заявив, що також не будуть публікуватися нові зображення лідера Ірану. Причина в тому, що вороги можуть використовувати "окультні науки", щоб заподіяти йому шкоду.

Моджтаба Хаменеї перебуває в таємному місці і його не відвідують високопоставлені урядовці, побоюючись, що Ізраїль їх вистежить і вб'є.

Більша частина рішень в Ірані зараз делегується генералам Тегерана, а не цивільним політичним лідерам.

"Повідомлення йому пишуть від руки, запечатують у конверти і передають живим ланцюжком від одного довіреного кур'єра до іншого, які мандрують автомагістралями й путівцями, автомобілями й мотоциклами, аж доки не доберуться до його сховища. Його вказівки з різних питань надходять у такий самий спосіб", — пояснили інсайдери.

Але при цьому наголошується, що президент Ірану Масуд Пезешкіан і міністр охорони здоров'я Мохаммед-Реза Зафарганді "брали участь у його лікуванні".

Раніше чиновники Дональда Трампа скаржилися, що мирним переговорам перешкоджають повільна комунікація і невизначеність щодо того, чи можуть міністр закордонних справ Аббас Арагчі і спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф виступати від імені своєї країни.

У вівторок Трамп продовжив двотижневе перемир'я на невизначений термін, оскільки США очікували на відповідь на останню американську пропозицію, яка передбачає припинення збагачення урану і відмову від високозбагаченого урану.

Персона Моджтаби Хаменеї залишається загадковою, як і причини його самітництва. Раніше розвідники повідомляли, що верховний лідер Ірану "дуже хворий".

Персона Моджтаби Хаменеї залишається загадковою, як і причини його самітництва. Раніше розвідники повідомляли, що верховний лідер Ірану "дуже хворий".