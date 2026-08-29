Війна в Ірані зайшла в глухий кут: 6000 моряків залишаються заблокованими в Ормузькій протоці

Міжнародна морська організація (ІМО) заявила у п’ятницю, що 400 цивільних суден і 6000 моряків опинилися в блокаді через шість місяців після початку війни на Близькому Сході.

"Хоча деяким суднам та їхнім екіпажам вдалося покинути затоку, до 400 суден із приблизно 6000 моряків на борту не змогли безпечно вийти в море з початку конфлікту", — заявив голова IMO Арсеніо Домінгес. Він охарактеризував ситуацію в Ормузькій протоці, стратегічно важливому водному шляху, через який проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою, як "невирішену", повідомляє CBS News.

Агентство ООН підтвердило щонайменше 70 нападів на міжнародні судна з початку війни 28 лютого, внаслідок яких загинули 19 моряків.

Домінгес наголосив, що порушення життєво важливих ланцюгів постачання палива та добрив має "серйозні" наслідки для громад та економік у всьому світі. Він зазначив, що ситуація є особливо складною для тисяч "невинних" робітників, які живуть в умовах "підвищеного ризику та невизначеності".

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Він закликав держави-члени та судноплавну галузь до "відновлення політичної волі" задля відновлення свободи судноплавства на цьому водному шляху.

У червні США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння та розпочали переговори щодо укладення остаточної угоди. Однак згодом переговори зайшли в глухий кут через розбіжності щодо гарантій безпеки та свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

До війни в Ірані приблизно 20 % світового обсягу торгівлі нафтою та природним газом проходило через Ормузьку протоку.

28 серпня іранський уряд заявив, що "рішуче" протистоятиме тому, що він назвав "несправедливими санкціями та змовами". Тегеран дав зрозуміти, що готовий вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, але продовжуватиме захищати свої національні інтереси військовими засобами.

У міру того як війна тривала вже понад шість місяців, не було жодних ознак того, що будь-яка зі сторін збирається відступати.

Цього тижня президент Трамп наполягав на тому, що Іран "благає про угоду", але іранське керівництво це заперечує.

Спочатку Дональд Трамп заявляв, що війна триватиме шість тижнів, але тепер каже, що вона триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

Голова Центрального командування США адмірал Бред Купер підтримав президента, заявивши, що Ормузька протока вільна від морських мін і що вона "відкрита, а ситуація покращується". Однак, за повідомленнями, деякі союзники США сумніваються в цьому твердженні.

І в Тегерані продовжують стверджувати, що повністю контролюють Ормузьку протоку.

Нагадаємо, тим часом ЗМІ висувають припущення щодо того, чому іранський лідер Моджтаба Хаменеї досі не з’являвся на публіці.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає Ормузьку протоку як територію Сполучених Штатів. За його словами, Вашингтон нібито повністю контролює регіон навколо цього стратегічного водного шляху.