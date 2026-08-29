Война в Иране зависла: 6000 моряков остаются заблокированными в Ормузском проливе

Международная морская организация (IMO) заявила в пятницу, что 400 гражданских судов и 6000 моряков оказались заблокированы спустя шесть месяцев после начала войны на Ближнем Востоке.

"Хоть некоторым судам и их экипажам удалось покинуть залив, до 400 судов с примерно 6000 моряками на борту не смогли безопасно выйти в море с начала конфликта", — заявил глава IMO Арсенио Домингес. Он охарактеризовал ситуацию в Ормузском проливе, стратегически важном водном пути, через который проходит пятая часть мировой торговли нефтью, как "неразрешенную", сообщает CBS News.

Агентство ООН подтвердило как минимум 70 нападений на международные суда с начала войны 28 февраля, в результате которых погибли 19 моряков.

Домингес подчеркнул, что нарушение жизненно важных цепочек поставок топлива и удобрений имеет "серьезные" последствия для общин и экономик во всем мире. Он отметил, что ситуация особенно тяжела для тысяч "невинных" рабочих, живущих в условиях "повышенного риска и неопределенности".

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Он призвал государства-члены и судоходную отрасль к "возобновлению политической воли" для восстановления свободы судоходства по водному пути.

В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и начали переговоры по достижению окончательного соглашения. Однако позже переговоры зашли в тупик из-за разногласий по поводу гарантий безопасности и свободы судоходства в Ормузском проливе.

До войны в Иране примерно 20% мирового объема торговли нефтью и природным газом проходило через Ормузский пролив.

28 августа иранское правительство заявило, что будет "твердо" противостоять тому, что оно назвало "несправедливыми санкциями и заговорами". Тегеран дал понять, что готов разрешить конфликт дипломатией, но продолжит защищать свои национальные интересы военным путем.

По мере того как война перевалила за шестимесячную отметку, не было никаких признаков того, что какая-либо из сторон собирается отступать.

На этой неделе президент Трамп настаивал на том, что Иран "умоляет о сделке", но иранское руководство это отрицает.

Первоначально Дональд Трамп заявлял, что война продлится шесть недель , но теперь говорит, что она продлится "столько, сколько потребуется".

Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер поддержал президента, заявив, что Ормузский пролив свободен от морских мин, и что он "открыт, и ситуация улучшается". Однако, по сообщениям, некоторые союзники США сомневаются в этом утверждении.

И в Тегеране продолжают утверждать, что полностью контролируют Ормузский пролив.

Напомним, тем временем СМИ предполагают, почему иранский лидер Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает Ормузский пролив как территорию Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон якобы полностью контролирует регион вокруг этого стратегического водного пути.