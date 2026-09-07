Из-за давления со стороны Вашингтона: Иран начинает терять влияние в Ормузском проливе — Reuters

Спустя шесть месяцев после начала конфликта Вашингтон пытается усилить давление на Иран уже не столько военными методами, сколько экономическими. США сочетают морскую блокаду с более жесткими санкциями, которые сокращают нефтяные доходы Тегерана и ограничивают его доступ к валюте.

Американские и региональные чиновники рассчитывают, что экономические проблемы заставят Иран согласиться на свободное судоходство через Ормузский пролив. По этому маршруту проходит около 20 % мировых поставок нефти и СПГ, сообщает Reuters.

В то же время главный расчет Тегерана не оправдался: попытки препятствовать судоходству не привели к глобальному экономическому кризису. Рынки адаптировались, а альтернативные источники энергии позволили частично компенсировать перебои.

Иран, тем не менее, не демонстрирует готовности отказаться от своих требований в отношении санкций и замороженных активов. В то же время посредники уже обсуждают с Тегераном возможную новую формулу урегулирования конфликта.

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США усиливают давление на Иран, но Тегеран пока не готов идти на уступки

Последние меры США всё сильнее бьют по иранской экономике: в стране растут цены, сокращаются торговые возможности и возникают проблемы с импортом топлива и пшеницы. Власти опасаются, что экономический кризис может спровоцировать новую волну массовых протестов.

В Вашингтоне часть чиновников считает, что давление способно ослабить иранское руководство и спровоцировать раскол внутри элит. Однако противники такого подхода напоминают, что Иран уже десятилетиями переживает санкции и неоднократно подавлял внутренние протесты.

Эксперты также сомневаются, что экономические трудности сами по себе заставят Тегеран капитулировать. Корпус стражей Исламской революции может рассчитывать на то, что страна способна выдержать давление и использовать угрозу дальнейшей эскалации в качестве рычага в переговорах.

Иран не готов уступить США, несмотря на серьезные проблемы Фото: Asharq Al-Awsat

В то же время настроения населения остаются одним из ключевых факторов. Несмотря на экономические проблемы, военная конфронтация с США и иностранное вмешательство могут поддерживать патриотические настроения и готовность части общества терпеть трудности.

Один из возможных путей к достижению соглашения видят в урегулировании вопроса об оплате за проход судов через Ормузский пролив. По оценке бывшего американского переговорщика Денниса Росса, компромисс позволил бы Ирану сохранить лицо, а Дональду Трампу — объявить об открытии пролива как о результате соглашения.

Ранее Фокус сообщал о том, как война в Иране зашла в тупик. Международная морская организация (ИМО) заявила в пятницу, что 400 гражданских судов и 6000 моряков оказались в блокаде через шесть месяцев после начала войны на Ближнем Востоке.

Впоследствии стало известно, что Иран впервые за долгое время запустил баллистическую ракету в сторону Иордании. Сообщается о мощных взрывах вблизи иорданской авиабазы "Муваффак Салти", при этом зафиксированы как перехват, так и попадание ракет.