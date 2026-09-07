"Ужасный тупик": бывший глава Пентагона прогнозирует, что война между США и Ираном продлится еще полгода

Бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта считает, что война между США и Ираном может продлиться как минимум ещё полгода. По его мнению, нынешнее противостояние рискует перерасти в очередную затяжную войну на Ближнем Востоке.

Он подчеркивает, что ситуацию дополнительно осложняют проблемы внутри американского оборонного руководства. Об этом сообщает The Guardian.

Г-н Панетта отметил, что Вашингтон и Тегеран оказались в ситуации, когда обеим сторонам сложно найти приемлемый путь к урегулированию конфликта. Отдельно экс-глава Пентагона обратил внимание на кадровые перестановки в военном руководстве США после отставки министра армии Дэна Дрисколла, которая произошла на фоне сообщений о его конфликте с министром войны Питом Хэгсетом.

Чиновник считает, что США ведут войну в условиях опасной нестабильности командной структуры. Кроме того, сама ситуация может создавать у противников Вашингтона "впечатление слабости".

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Моя главная обеспокоенность сейчас заключается в том, что мы живем в очень опасном мире, где основные угрозы исходят от Китая, России, Северной Кореи, терроризма и, да, также от Ирана. Но меня беспокоит то, что мы посылаем сигнал слабости нашим главным противникам. бывший министр обороны США Леон Паннетта

Трамп в ловушке Ирана: Леон Паннетта о сценариях развития войны

Чиновник считает, что Дональд Трамп по-прежнему стоит перед тремя сложными вариантами. Первый — прекратить боевые действия, что может выглядеть как признание неудачи; второй — сохранить нынешнее положение, когда США и Иран периодически наносят удары, но не переходят к более масштабной войне; третий — добиться контроля над Ормузским проливом и лишить Тегеран ключевого рычага давления.

Именно затяжное противостояние без политического решения Панетта считает самым опасным сценарием. Он предполагает, что Иран может продолжать выдерживать экономическое и военное давление, в то время как Вашингтон рискует увязнуть в конфликте без четко определённого результата. По его мнению, решающим вопросом остается восстановление свободного судоходства через Ормузский пролив.

Бывший министр также раскритиковал Трампа за заявления о скором завершении войны и возобновлении работы пролива, которые, по его мнению, не соответствовали реальной ситуации. Он считает, что из-за этого американский президент теряет доверие, а всё больше граждан США выступают против продолжения конфликта. В то же время вице-президент Джей Ди Венс заявил, что не назвал бы нынешнее противостояние с Ираном "войной", и не смог предсказать, завершится ли оно до ноябрьских выборов в Конгресс.

Отдельным поводом для беспокойства Панетта назвал длительную миссию авианосца USS Abraham Lincoln, который более 260 дней находился в море без захода в порт, обеспечивая поддержку американских операций против Ирана. После прибытия в Таиланд появились сообщения об ухудшении условий для экипажа и проблемах с психическим здоровьем военнослужащих.

"Поэтому президент либо берется за дело и делает все необходимое, чтобы открыть Ормузский пролив, либо, как я уже говорил, он просто продолжает играть… в эту игру, делая вид, что каким-то образом он выиграет в тупике, хотя на самом деле это не так", подытоживает бывший министр обороны США Леон Паннетта

Ранее Фокус сообщал о том, как авианосец США прибыл в Таиланд после рекордного пребывания в море. За 9 месяцев на борту авианосца закончились запасы продовольствия, вышли из строя туалеты и прачечные, а моряки были на грани нервного срыва.

Впоследствии стало известно, что Иран начинает терять влияние на Ормузский пролив. США сочетают морскую блокаду с более жесткими санкциями, которые сокращают нефтяные доходы Тегерана и ограничивают его доступ к валюте.