Весь ржавый: авианосец США прибыл в Таиланд после рекордного срока в море (видео)

"Авраам Линкольн" находится в море с ноября 2025 года. За 9 месяцев на борту авианосца закончилась еда, сломались туалеты и прачечные, а моряки были на грани нервного срыва.

Визит в порт Паттайи, Таиланд, состоялся на фоне сообщений о проблемах с психическим здоровьем и плохих условиях на борту. Авианосец "Линкольн" был задействован для военно-морской блокады и боевых действий во время войны с Ираном, сообщает Reuters.

Авианосец "Авраам Линкольн" прибыл в Таиланд

Американский атомный авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" прибыл в порт на востоке Таиланда в среду после 286 дней в море, включая длительное развертывание на Ближнем Востоке. На борту его находится более 5000 человек, некоторые из которых жаловались на кошмарные условия, отсутствие нормальной еды и даже пытались покончить с собой.

"Линкольн", по словам законодателей-демократов, установил современный рекорд по количеству дней подряд в море. Последний раз авианосец находился в море так долго во время войны во Вьетнаме.

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В сопровождении других американских военно-морских судов авианосец "Линкольн" прибыл рано утром в среду в Таиланд, единственного партнера США по договору в континентальной Юго-Восточной Азии, для отдыха и восстановления сил во время визита, который, по словам тайских официальных лиц, продлится пять дней. При этом журналисты отметили, что все корабли авианосной группы выглядят потрепанными и покрыты ржавчиной.

К полудню автобусы с моряками и морскими пехотинцами в гражданской одежде начали прибывать в отель в курортном городе Паттайя, примерно в 150 км к юго-востоку от Бангкока.

Американские военные впервые ступили на землю после 9 месяцев в море

"Наше прибытие в Лаем Чабанг предоставляет нашим морякам и морским пехотинцам заслуженную возможность отдохнуть и восстановить силы. Достижения этой ударной группы поистине историчны", — заявил в своем заявлении командующий 3-й авианосной ударной группой контр-адмирал Роберт Э. Логран.

Некоторые родственники моряков прилетели в Таиланд, чтобы увидеть своих родных.

Авианосец выглядел довольно потрепанно после 286 дней в море Фото: Соцсети

Восточный Таиланд давно привык к заходам в порты ВМС США, и эта связь восходит к временам войны во Вьетнаме, когда Паттайя была тихим приморским городком недалеко от военно-морской базы и аэродрома, используемого американскими бомбардировщиками, а в этом районе базировались тысячи американских военнослужащих.

Таиланд стал союзником США по договору в 1954 году, а в 2003 году был признан крупным союзником, не входящим в НАТО. Вооруженные силы двух стран поддерживают прочные связи и ежегодно проводят совместные учения .

Визит в порт вселил надежду на экономический подъем Паттайи, которая также давно известна своей бурной ночной жизнью. Но мэр города Порамасе Нгампичес встретился в среду с командиром корабля "Линкольн" и заявил, что американские власти ввели ограничения на деятельность экипажа во время его пребывания, в том числе на водные виды спорта и посещение некоторых развлекательных зон после захода солнца.

Напомним, ранее с авианосца "Линкольн" поступали тревожные сообщения о том, что моряки "готовы спрыгнуть за борт" из-за невыносимых условий на борту.

Ранее экипаж еще одного авианосца USS Gerald R. Ford жаловался, что за 240 дней в море на борту начали выходить из строя туалеты.