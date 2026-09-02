Повністю іржавий: авіаносець США прибув до Таїланду після рекордного перебування в морі (відео)

"Авраам Лінкольн" перебуває в морі з листопада 2025 року. За 9 місяців на борту авіаносця закінчилися запаси їжі, вийшли з ладу туалети та пральні, а моряки були на межі нервового зриву.

Візит до порту Паттайї (Таїланд) відбувся на тлі повідомлень про проблеми з психічним здоров’ям та погані умови на борту. Авіаносець "Лінкольн" був задіяний для військово-морської блокади та бойових дій під час війни з Іраном, повідомляє Reuters.

Авіаносець "Авраам Лінкольн" прибув до Таїланду

Американський атомний авіаносець ВМС США "Авраам Лінкольн" прибув до порту на сході Таїланду в середу після 286 днів у морі, включаючи тривале розгортання на Близькому Сході. На його борту перебуває понад 5000 осіб, деякі з яких скаржилися на жахливі умови, відсутність нормальної їжі та навіть намагалися покінчити з собою.

"Лінкольн", за словами законодавців-демократів, встановив сучасний рекорд за кількістю днів поспіль у морі. Востаннє авіаносець перебував у морі так довго під час війни у В’єтнамі.

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У супроводі інших американських військово-морських суден авіаносець "Лінкольн" прибув рано вранці в середу до Таїланду, єдиного партнера США за договором у континентальній Південно-Східній Азії, для відпочинку та відновлення сил під час візиту, який, за словами тайських офіційних осіб, триватиме п’ять днів. При цьому журналісти відзначили, що всі кораблі авіаносної групи виглядають пошарпаними й покритими іржею.

Близько полудня автобуси з моряками та морськими піхотинцями у цивільному одязі почали прибувати до готелю в курортному місті Паттайя, що розташоване приблизно за 150 км на південний схід від Бангкока.

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"Наше прибуття до Лаєм-Чабангу дає нашим морякам і морським піхотинцям заслужену можливість відпочити та відновити сили. Досягнення цієї ударної групи справді історичні", — заявив у своїй заяві командувач 3-ю авіаносною ударною групою контр-адмірал Роберт Е. Логран.

Деякі родичі моряків прилетіли до Таїланду, щоб побачити своїх близьких.

Авіаносець виглядав досить пошарпаним після 286 днів у морі Фото: Соцсети

Східний Таїланд давно звик до заходу у порти ВМС США, і цей зв’язок сягає часів війни у В’єтнамі, коли Паттайя була тихим приморським містечком неподалік від військово-морської бази та аеродрому, який використовували американські бомбардувальники, а в цьому районі базувалися тисячі американських військовослужбовців.

Таїланд став союзником США на підставі договору 1954 року, а 2003 року був визнаний важливим союзником, що не входить до НАТО. Збройні сили обох країн підтримують міцні зв’язки та щорічно проводять спільні навчання.

Візит до порту вселив надію на економічний підйом Паттайї, яка також давно відома своїм бурхливим нічним життям. Але мер міста Порамасе Нгампічес зустрівся в середу з командиром корабля "Лінкольн" і заявив, що американська влада ввела обмеження на діяльність екіпажу під час його перебування, зокрема на заняття водними видами спорту та відвідування деяких розважальних зон після заходу сонця.

Нагадаємо, раніше з авіаносця "Лінкольн" надходили тривожні повідомлення про те, що моряки "готові стрибнути за борт" через нестерпні умови на борту.

Раніше екіпаж ще одного авіаносця USS Gerald R. Ford скаржився, що за 240 днів у морі на борту почали виходити з ладу туалети.