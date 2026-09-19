Потрібно п"ять років: США попереджають союзників про затримки з поставками ракет

США попередили союзників про можливі затримки з постачанням ключових видів озброєння, оскільки самі США поповнюють свої вичерпані запаси боєприпасів.

Низка європейських країн очікує, що поставки ключових засобів протиракетної та протиповітряної оборони будуть відкладені через те, що американські військові вичерпали власний арсенал у війні з Іраном, пише Bloomberg.

Німеччина звернулася до США з проханням прискорити постачання крилатої ракети великої дальності "Томагавк" та наземної пускової установки "Тайфон", але вичерпання американських запасів цієї потужної зброї означає, що її виробник, компанія Raytheon, що входить до складу RTX Corp., навряд чи виконає замовлення протягом наступних п’яти років.

Двоє інших чиновників заявили, що деякі східноєвропейські країни, які також залежать від американських систем озброєння, зіткнулися із затримками незабаром після того, як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого.

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Рішення Пентагону надати пріоритет поповненню власних запасів є небезпечним для України, оскільки ЗС РФ не припиняють атак на мирні міста та критичну інфраструктуру. Питання про систему ППО, яка вкрай необхідна Україні, стане ключовою темою на засіданнях Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку наступного тижня.

Цього тижня президент Дональд Трамп заявив журналістам, що веде переговори з Україною або щодо постачання їй "набагато менш досконалої версії" системи Patriot, або щодо надання європейським компаніям ліцензій на виробництво цієї зброї.

За оцінками, США використали в Ірані понад половину своїх найсучасніших моделей ракет Patriot, третину ракет Tomahawk та майже половину високоточних ракет і перехоплювачів THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Бюджетне управління Конгресу заявило, що США, ймовірно, використали до двох третин свого арсеналу засобів протиракетної оборони з червня 2025 року.

Протягом перших кількох місяців війни військові випустили по іранських цілях таку кількість боєприпасів, що це "призвело до дефіциту стратегічних запасів і виявило слабкі місця в промисловій базі, які перешкоджають поповненню запасів боєприпасів", — визнали представники Пентагону своєму генеральному інспектору.

Наразі офіційні особи працюють над створенням запасів критично важливих компонентів та окремих видів боєприпасів, а також над оптимізацією термінів виробництва, йдеться у звіті наглядового органу, опублікованому цього тижня.

Оборонні компанії нарощують виробництво, а корпорація Lockheed Martin працює над збільшенням річної потужності з приблизно 600 до 2000 найсучасніших ракет PAC-3 MSE, або Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement.

Нестача озброєння стосується не лише США та Європи. У квітні США повідомили Японії про затримку поставок ракет "Томагавк" на строк до двох років. Саудівська Аравія також закликала союзників, зокрема США, надати військову підтримку для протидії атакам єменських хуситів. Вашингтон поки що не повідомив, чи надаватиме додаткову допомогу.

Проте США продовжують постачати Україні зброю, закуплену європейськими союзниками в рамках ініціатив НАТО та Європейського Союзу, повідомили джерела.

Наступного тижня європейські лідери планують звернутися до Трампа з проханням надати Україні більше систем Patriot. Представники ЄС також сподіваються переконати США видати європейським країнам ліцензії на виробництво власних систем Patriot, які в кінцевому підсумку можуть бути поставлені Києву.

Раніше стало відомо, що Польща передасть Україні дефіцитні ракети для Patriot. Це відбудеться в рамках чергового пакету військової допомоги, а поставки узгоджуються з союзниками по НАТО, зокрема з адміністрацією США.

Тим часом у Палаті представників США розпочато процедуру імпічменту міністра оборони Піта Хегсета. Резолюцію внесено як пріоритетну, тому Палата представників має розглянути її найближчими днями.