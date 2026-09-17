Невелика кількість: Польща передасть Україні дефіцитні ракети для Patriot

Польща планує передати Україні певну кількість ракет для системи Patriot, що вкрай необхідні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Точна кількість боєприпасів не вказується.

Це буде зроблено в рамках чергового пакету військової допомоги, а поставки узгоджуються з союзниками по НАТО, зокрема з адміністрацією США, повідомляє Rzeczpospolita.

Точну кількість ракет не називають, проте генерал-майор авіації доктор Іренеуш Новак, інспектор ВПС, підтвердив плани Варшави.

"Що стосується заявленої кількості — хоча це й таємна інформація, — то так… Мова не йде про масштабні поставки", — заявив він.

Раніше представники Міністерства оборони України повідомили, що вартість польської допомоги становитиме 50 мільйонів євро і включатиме засоби протиповітряної оборони

Журналісти видання звернулися до Міністерства національної оборони з питанням щодо планів передачі Україні ракет для систем Patriot. Там підтвердили, що Польща готує черговий пакет допомоги для України.

Видео дня

"Масштаби цієї підтримки визначаються інтересами безпеки польської держави та ресурсами збройних сил, які оцінює начальник Генерального штабу", — заявили чиновники.

Сьогодні інформацію про польський пакет допомоги також підтвердив заступник міністра оборони Павло Залевський, але не став розкривати подробиці.

Військова допомога Польщі: про які обсяги йдеться

У липні глава Міністерства національної оборони повідомив, що загальна вартість допомоги, наданої Польщею Україні на той момент, становила близько 16,45 млрд злотих. З цієї суми 14,9 млрд злотих припадало на 2022–2023 роки, а вартість допомоги на 2024–2026 роки оцінювалася приблизно в 1,55 млрд злотих (9,4% від загального обсягу переданих коштів).

Кілька місяців тому Польща передала Україні п’ять ракет PAC-3 MSE. Тоді віце-прем’єр Владислав Косиняк-Камиш заявив, що знищення російських балістичних ракет над територією України — до того, як вони досягнуть кордонів Польщі, — відповідає інтересам безпеки самої Польщі.

Водночас він наголосив, що під час надання допомоги необхідно враховувати потреби збройних сил і не ставити під загрозу захист повітряного простору Польщі.

У Польщі наразі є 16 пускових установок системи Patriot, і для них укладено контракт на постачання близько 200 ракет PAC-3 MSE, хоча не всі вони ще були доставлені до Польщі.

Раніше про готовність поділитися з Україною дефіцитними ракетами заявляли й у Німеччині.

Тим часом президент США, який раніше обіцяв надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але потім передумав, знову натякнув, що готовий надати ліцензію, яка, однак, передбачає дозвіл на виробництво менш сучасних перехоплювачів.

Нагадаємо, Польща ледь не збила український МіГ-29 під час удару РФ.

Також повідомлялося, що Польща терміново споруджує укріплення біля кордону з Україною.