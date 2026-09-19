Надо пять лет: США предупреждают союзников о задержках с поставками ракет

США предупредили союзников о возможных задержках в поставках ключевых видов вооружений, поскольку сами США восстанавливают свои истощенные запасы боеприпасов.

Ряд европейских стран ожидают, что поставки ключевых средств противоракетной и противовоздушной обороны будут отложены из-за того, что американские военные истощили свой собственный арсенал в войне с Ираном, пишет Bloomberg.

Германия обратилась к США с просьбой ускорить поставку крылатой ракеты большой дальности Tomahawk и наземной пусковой установки Typhon, но истощение американских запасов этого мощного оружия означает, что его производитель, компания Raytheon, входящая в состав RTX Corp., вряд ли выполнит заказ в течение следующих пяти лет.

Два других чиновника заявили, что некоторые восточноевропейские страны, также зависящие от американских систем вооружения, столкнулись с задержками вскоре после того, как США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля.

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Решение Пентагона отдать приоритет пополнению собственных запасов опасно для Украины, так как ВС РФ не прекращают атаки на мирные города и критическую инфраструктуру. Вопрос о крайне необходимой Украине системе ПВО станет ключевой темой на заседаниях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на следующей неделе.

На этой неделе президент Дональд Трамп заявил журналистам, что ведет переговоры с Украиной либо о поставке им "гораздо менее совершенной версии" системы Patriot, либо о предоставлении европейским компаниям лицензий на производство этого оружия.

По оценкам, США использовали в Иране более половины своих самых современных вариантов ракет Patriot, треть ракет Tomahawk и почти половину высокоточных ракет и перехватчиков THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Бюджетное управление Конгресса заявило, что США, вероятно, использовали до двух третей своего арсенала средств противоракетной обороны с июня 2025 года.

В первые несколько месяцев войны военные выпустили по иранским целям такое количество боеприпасов, что это "привело к дефициту стратегических запасов и выявило узкие места в промышленной базе, препятствующие пополнению запасов боеприпасов", — признали представители Пентагона своему генеральному инспектору.

В настоящее время официальные лица работают над созданием запасов критически важных компонентов и отдельных видов боеприпасов, а также над оптимизацией сроков производства, говорится в отчете надзорного органа, опубликованном на этой неделе.

Оборонные компании наращивают производство, и корпорация Lockheed Martin работает над увеличением годовой мощности с примерно 600 до 2000 самых современных ракет PAC-3 MSE, или Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement.

Нехватка вооружений затрагивает не только США и Европу. В апреле США сообщили Японии о задержке поставок ракет Tomahawk на срок до двух лет. Саудовская Аравия также призвала союзников, включая США, оказать военную поддержку для противодействия атакам йеменских хуситов. Вашингтон пока не сообщил, будет ли оказывать дополнительную помощь.

Тем не менее, США продолжают поставлять Украине оружие, закупленное европейскими союзниками в рамках инициатив НАТО и Европейского союза, сообщили источники.

На следующей неделе европейские лидеры планируют обратиться к Трампу с просьбой предоставить Украине больше Patriot. Представители ЕС также надеются убедить США выдать европейским странам лицензии на производство собственных истребителей Patriot, которые в конечном итоге могут быть поставлены Киеву.

Ранее стало известно, что Польша передаст Украине дефицитные ракеты для Patriot. Это будет сделано в рамках очередного пакета военной помощи, а поставки согласовываются с союзниками по НАТО, в частности с администрацией США.

Тем временем в Палате представителей США начали процедуру импичмента министра обороны Пита Хегсета. Резолюция была внесена в качестве приоритетной, поэтому Палата представителей должна рассмотреть её в ближайшие дни.