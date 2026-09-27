"Все підготовлено": Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови угоди зі США — Reuters

Іран наполягає на дипломатичному врегулюванні війни, але президент США Дональд Трамп відкинув запропонований мирний план. Водночас Тегеран категорично виступає проти поступок в ядерному питанні.

Заступник міністра закордонних справ Аббас Аракчі заявив в ООН, що угода могла б запустити семиденний відлік до відкриття Ормузької протоки та призвести до паузи в регіональних бойових діях. Про це повідомляє Reuters.

За словами Аракчі, у разі згоди Вашингтона сторони могли б перейти до ширших переговорів "з питань, узгоджених обома сторонами". Це може включати й обговорення ядерної програми Ірану.

Якщо з боку США є серйозність у прагненні укласти угоду та відкрити Ормузьку протоку, все вже підготовлено сказав Аракчі

Неназваний високопосадовець Ірану наголосив у коментарі Reuters, що Тегеран не піде на поступки щодо своїх ядерних прав — збагачення урану та зберігання високо збагаченого матеріалу. Він підкреслив, що країна "не проявить жодної гнучкості", навіть якщо США приймуть мирний план.

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Сходу думку повторив президент Ірану Масуд Пезешкіан, що Тегеран готовий до переговорів, але не прийме "булінгу чи примусу". Також він додав, що його країна вже погодилася "не розробляти ядерну зброю".

Раніше Фокус повідомляв про те, як ексглава Пентагона прогнозує ще пів року тривалості війни між США й Іраном. Леон Панетта вважає, що війна США та Ірану ризикує перерости у чергову затяжну війну на Близькому Сході.

Згодом стало відомо, що удар США по школі в Ірані став наслідком "фатальних" помилок. Мова йде про аналіз помилкових розвідданих, застарілих супутникових знімків та надмірної довіри до ШІ-системи Maven.