"Має ще вдосталь міці": РФ постачає Тегерану ракети у війні проти США — Bloomberg

Західні чиновники переконані, що Іран зміг зберегти значні запаси ракет і дронів після атак. Також підтримку Тегерану надали з РФ, яка могла передати іранця ракети і технології, а перед тим — надавала супутникові та розвідувальні дані.

Тегеран досі має потужність виробляти зброю для відновлення свого арсеналу, переконані фахівці. Про це пише Bloomberg з посиланням на низку джерел серед політичних і розвідувальних кіл країн Заходу.

"Один із посадовців повідомив, що Іран залишається достатньо оснащений балістичними ракетами та деякими протикорабельними озброєннями, і може швидко додати ще більше. Західний чиновник заявив, що Росія також постачає ракети, повторюючи окрему оцінку червня", — йдеться в тексті.

ЗМІ вказує, що оцінка спроможності Ірану вести бойові дії "суперечить повторним заявам Трампа та його команди про те, що вісім місяців авіаударів знищили здатність Ірану загрожувати американським базам у регіоні та американським союзникам". Це означає, що Іран готовий відновити свої удари за відповідних умов.

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"Іран зможе відновити свої ракетні сили, якщо Трамп виконає обіцянку, одану у соціальних мережах у четвер, не атакувати Іран до проміжних виборів у листопаді. Крім того, Тегеран посилив атаки на судна навколо Ормузької протоки, влучивши щонайменше в 10 суден за останній тиждень, за даними ВМС Великої Британії", — вказано в матеріалі.

Як наслідок, Іран ще має "вдосталь вогневої міці", щоб відповідати на авіаудари США в випадку їх відновлення. Через низку проблем із запасами ракет і засобів, Тегеран може ще більше "зануритися в асиметричну війну, прагнучи завдати якомога більше болю своєму значно більшому противнику", вказують медійники.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Тегеран попросив у Кремля реактивні дрони для війни зі США. Можливості Росії у сфері безпілотної авіації зросли настільки, що цього року Тегеран звернувся до Москви з проханням надати сучасні дрони "Герань" для використання у конфлікті з Ізраїлем та США.

Згодом стало відомо, що Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови угоди зі США. Президент США Дональд Трамп відкинув запропонований мирний план, а Тегеран категорично виступає проти поступок в ядерному питанні.