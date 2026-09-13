Тегеран запросил у Кремля реактивные дроны для войны с США, — The Finansial Times

Испытывая трудности на фронте, Россия в последние месяцы существенно активизировала атаки по тылу, используя для этого модернизированные "Шахеды" — реактивные ударные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5". Удары наносятся по АЗС, жилым домам, предприятиям и даже по зданию СБУ в Киеве.

Возможности России в области беспилотной авиации возросли настолько, что в этом году Тегеран обратился к Москве с просьбой предоставить современные дроны "Герань" для использования в конфликте с Израилем и США, сообщает The Finansial Times со ссылкой на представителей западных служб безопасности и источник, близкий к Кремлю.

Военные эксперты отмечают, что и "Герань-4", и "Герань-5", которую назыают мини-ракетой, гораздо успешнее своих винтовых предшественников преодолевают системы ПВО, представляя собой новую серьезную угрозу.

"Герань" — что известно об этих беспилотиках

"Герань" — это модернизированная версия беспилотников иранской разработки "Шахед" (Shahed). Ее производство Россия начала в 2023 году.

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Дрон первого поколения "Герань-1", нес боевую часть массой до 20 кг и развивает максимальную скорость 185 км/ч. Реактивная "Герань-5", которую Россия, по имеющимся данным, впервые применила в январе этого года, способна лететь со скоростью до 600 км/ч, неся боевую часть весом 90 кг на расстояние до 1000 км.

Если в "Герани-4" используется планер, имеющий более совершенную аэродинамическую форму по сравнению с оригиналом, то "Герань-5" отличается новой конструкцией, более характерной для крылатых ракет.

Модернизация затронула не только скорость и форму: ранние версии "Герани" имели примитивные системы наведения, тогда как новые варианты оснащаются тепловизорами, системами наведения на базе искусственного интеллекта, российскими помехозащищенными антеннами и китайскими модемами для работы в ячеистых (mesh) радиосетях.

"Российский оператор ведет полет на высоте 2–5 км, обнаруживает цель, захватывает ее с помощью камеры, после чего "Шахед" атакует в автоматическом режиме", — пояснил Сергей Бескрестнов, советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны.

По его словам, практически все реактивные беспилотники, атакующие сейчас Украину, оснащены такими камерами.

Централизованное производство позволило Кремлю быстро адаптировать беспилотники, учитывать опыт боевого применения и внедрять новые модели. Стоимость этих дронов составляет лишь малую часть цены ракет, составлявших основу предыдущих воздушных кампаний Москвы.

"Россия смогла создать новую масштабную производственную линию с нуля, поскольку технологически это гораздо проще, чем производство, скажем, танков, требующих огромных, уникальных и дорогостоящих станков. Массовое производство также ускорило внедрение инноваций. Они, по сути, пропустили длительный этап испытаний, который обычно сопровождает процесс разработки любой военной техники. Любые изменения сразу внедрялись в системы и отправлялись прямо на поле боя; если что-то не работало, неполадки устраняли в рабочем порядке, не перестраивая при этом производство", — констатирует директор московского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Сейчас Украина перехватывает лишь около 60% реактивных беспилотников, тогда как показатели перехвата других модификаций обычно составляют 90–95%, говорил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Недавние атаки вынудили Киев прибегнуть к "очень интенсивному использованию" истребителей, которые сбивали дроны огнем из бортовых пушек.

Ситуация осложняется нехваткой у Украины современных зенитных ракет, что делает страну уязвимой для разрушительных ударов баллистическими ракетами.

В течение лета Воздушные силы перестали публиковать ежедневные данные о перехвате баллистических ракет.

По данным ВС ВСУ, в августе было зафиксировано рекордное число пусков (2800), которые последовали за украинской кампанией ударов беспилотниками большой дальности по российским нефтеперерабатывающим заводам и коммерческим складам, нанесших экономический ущерб Москве.

Массовое применение новейших моделей стало неожиданностью для украинских официальных лиц и производителей. Они отмечали, что от России ожидали упора на менее мощные "Герань-3" (со скоростью полета около 300 км/ч), а не на более скоростные и дальнобойные "Герань-4" и "Герань-5".

"Они (россияне) сосредоточили все свои усилия, ресурсы, средства и интеллектуальный потенциал на этой конкретной системе. Они постоянно модернизируют и испытывают их в боевых условиях, стремясь довести эту технологию до совершенства", — подчеркивает Катерина Бондарь, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По мнению Фабиана Хоффманна, старшего научного сотрудника Норвежского института оборонных исследований, "Герани" и "Бандероли" все больше размывают грань между беспилотниками и ракетами.

Эксперт утверждает, что если Россия сохранит нынешние темпы производства и доступ к зарубежным технологиям двигателестроения, она "может быстро стать крупнейшим в мире производителем недорогих крылатых ракет".

Он имеет в виду не только реактивные "Герани", но и "Бандероли", которые РФ все активнее применяет в терроре украинцев.

Напомним, из-за удара "Бандеролью" по занию ГУ Нацполиции Житомирской области погибли двое полицейских.

Также сообщалось, что РФ ищет возможности запускать "Бандероли" с наземной платформы.