Разгоняются до 500 км/ч: РФ будет запускать по Украине новые реактивные дроны, — "Флеш"

Россияне планируют запускать по украинским населенным пунктам реактивные беспилотники "Герань-4", которые способны развивать скорость до 500 километров в час.

Враг уже применяет реактивные БпЛА "Герань-3", которые могут лететь со скоростью до 300 километров в час, а также реактивные дроны-камикадзе типа "Шахед". Об этом рассказал в эфире телемарафона советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, пишет "УНИАН".

Украинская противовоздушная оборона успешно сбивает дроны "Герань-3". Запуская реактивные беспилотники, россияне надеются, что Украине будет трудно им противодействовать.

"Сейчас есть несколько реактивных "Шахедов". Есть "Герань-3", которая летает на скорости где-то до 300 километров в час, и "Герань-4" — это где-то 400-500 километров в час", — отметил Бескрестнов.

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По словам советника министра обороны, Украина знает о намерениях противника. Силы обороны понимают угрозы и будут принимать соответствующие меры по противодействию. В частности для этого изготавливаются специальные дроны-перехватчики.

Сколько "Шахедов" сбивают украинские перехватчики?

Сергей Бескрестнов также рассказывал, что сейчас украинские дроны-перехватчики сбивают значительно больше российских "Шахедов", чем это было зимой. Если тогда показатель составлял лишь 10%, то сейчас он вырос до 50%.

В то же время, как надеется специалист, в будущем этот показатель будет становиться только больше. Значительная проблема может возникнуть у противника тогда, когда процент сбития будет достигать 70-80, ведь тогда запуски стандартных бензиновых "Шахедов" окажутся под большим вопросом.

Напомним, 1 июня Сергей Бескрестнов рассказывал, когда Украина первой ударит по Беларуси: если "Шахеды" будут угрожать трассе Киев-Чоп.

Также Сергей "Флеш" сообщал, что Украина имеет чем сбивать модифицированные версии российских "Гераней".